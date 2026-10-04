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Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Polizist kontrolliert ein Auto bei Nacht
Am Samstagabend hielt die Polizei einen 23-jährigen Kärntner an.
Salzburg
04/10/2026
Verkehrskontrolle

Rückenschmerzen kosteten Kärntner (23) den Führerschein

In Salzburg wurde am Samstagabend ein 23-jähriger Autofahrer aus Kärnten aus dem Verkehr gezogen. Der Mann hatte ein Medikament gegen Rückenschmerzen eingenommen. Er war nicht mehr fahrtauglich.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)
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Ein opioidhaltiges Medikament wurde einem jungen Mann aus Kärnten am Samstagabend zum Verhängnis. Bei einer Routinekontrolle im Bereich Salzburg-Süd bemerkten Streifenbeamte eindeutige Merkmale einer Beeinträchtigung. Ein umgehend durchgeführter Suchtmitteltest verlief positiv.

Medikament gegen Rückenschmerzen genommen

Der Lenker rechtfertigte seinen Zustand gegenüber den Beamten mit gesundheitlichen Problemen. „Er gab an unter anderem ein starkes, Opioid-haltiges Medikament gegen seine Rückenschmerzen eingenommen zu haben“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion. Eine anschließend veranlasste ärztliche Untersuchung bestätigte die Fahruntauglichkeit. Die Polizisten untersagten dem Kärntner daraufhin die Weiterfahrt und nahmen ihm den Führerschein vorläufig ab.

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