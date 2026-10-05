Start geht völlig schief: Gleich fünf Flugzeuge beschädigt

Bei einer Veranstaltung in Krimml kam es am Sonntagvormittag zu einem folgenschweren Unfall. Ein 80-Jähriger stieß beim Startvorgang mit seiner Maschine in ein stehendes Leichtflugzeug. Insgesamt wurden fünf Flugzeuge beschädigt.

Der Unfall ereignete sich am 4. Oktober kurz nach 10 Uhr bei einer Veranstaltung in Krimml im Pinzgau. Ein 80-jähriger Einheimischer wollte mit seiner Maschine starten, als diese nach links geriet.

56-Jähriger von Maschine erfasst

Das Flugzeug stieß in weiterer Folge ungebremst gegen ein stehendes Leichtflugzeug. Dabei wurde auch ein 56-jähriger Österreicher, der sich daneben befand, von der Maschine erfasst. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus nach Zell gebracht. Auch der 80-jährige Pilot wurde bei dem Unfall verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus nach Schwarzach.

Insgesamt fünf Flugzeuge beschädigt

Neben dem Leichtflugzeug, mit dem die Maschine kollidierte, wurden vier weitere Flugzeuge beschädigt. Damit entstand bei dem Vorfall an insgesamt fünf Flugzeugen Schaden. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung des Fluggeräts sowie die Beiziehung eines Sachverständigen an. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Landeskriminalamt übernommen.