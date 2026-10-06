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/ ©Fotomontage: 5 Minuten & Canva
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Polizisten von hinten und einen LKW.
Der LKW-Fahrer hatte scheinbar einiges an Alkohol intus.
Puch bei Hallein
06/10/2026
Dienstagvormittag

Fast 3 Promille: Anruferin meldet betrunkenen LKW-Fahrer der Polizei

Die Polizei stand Dienstagvormittag nach einem Anruf in Puch bei Hallein (Tennengau, Salzburg) im Einsatz. Dort kontrollierte man einen 48-jährigen LKW-Fahrer, er hatte fast drei Promille intus.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)
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Es war Dienstagvormittag, 6. Oktober 2026, als eine Anruferin gegen 9 Uhr bei der Polizei einen vermeintlich betrunkenen LKW-Fahrer in Puch bei Hallein gemeldet hat. Die Beamten rückten sofort aus und hielten den 48-jährigen Salzburger mit seinem LKW an. Und das Ergebnis des darauffolgenden Alkotests dürfte wohl auch die Polizisten überrascht haben. Es ergab nämlich nahezu drei Promille, erklären diese weiter. Die Beamten untersagten dem 48-Jährigen anschließend die Weiterfahrt und nahmen ihm den Führerschein ab. Zudem trudelt dem LKW-Fahrer demnächst eine Anzeige ins Haus.

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