25-Jährigen krankenhausreif geprügelt: Polizei hat Fall geklärt

Es war Ende letzten Jahres, als ein damals 25-jähriger Deutscher zur Polizei in Salzburg ging und eine schwere Körperverletzung anzeigte. Die Beamten konnten nun zwei Tatverdächtige ausforschen.

Es soll am Abend des 20. Dezember 2025 im Bereich des Elisabethkais in der Stadt Salzburg geschehen sein, wie der 25-Jährige der Polizei zehn Tage später erklärte. An dem Abend war er mit Freunden dort unterwegs als plötzlich ein dunkles Auto mit erhöhter Geschwindigkeit an der Gruppe vorbeifuhr. Eine Person der Gruppe deutete dem Lenker mittels Handzeichen, dass er die Geschwindigkeit reduzieren sollte. Das nahm dieser wohl nicht so gut auf. Er blieb nämlich stehen, zwei Männer stiegen aus dem Auto aus.

Verdächtige sind teilgeständig

Nachdem es vorerst zur verbalen Auseinandersetzung kam, wurde der 25-Jährige schließlich durch Faustschläge ins Gesicht schwer verletzt, berichtet die Polizei. Zudem wurde eine damals 22-Jährige ebenfalls verletzt. Die Gruppe konnte sich zumindest Kennzeichenfragmente merken, also forschten die Ermittler den Zulassungsbesitzer aus Braunau (Oberösterreich) aus und hielten den Wagen wenig später dort auch an. Das Fahrzeug lenkte der Bruder des Zulassungsbesitzers, ein damals 24-jähriger Russe. Die weiteren Erhebungen und Einvernahmen ergaben schließlich, dass der heute 25-jährige Russe und ein heute 20-jähriger Russe für die Körperverletzungen verantwortlich sind. Sie sind beide teilgeständig und werden nun angezeigt.