Großeinsatz beim Schönbergtunnel: LKW-Fahrer verhindert Tunnelbrand

Ein LKW-Fahrer hat in den Mittwochmorgenstunden in Schwarzach im Pongau (Salzburg) einen Tunnelbrand verhindert. Mehr als 100 Feuerwehrkräfte sind derzeit im Einsatz.

Im Schönbergtunnel zwischen St. Johann und Schwarzach im Pongau (Salzburg) ist der Anhänger eines mit Strohballen beladenen Gliederzugs in Brand geraten, der Fahrer schaffte es aber noch, das Fahrzeug aus dem Tunnel zu lenken, berichtet die Feuerwehr nun. Beim Südportal konnte er den Anhänger dann abkoppeln und so auch das Zugfahrzeug retten, der Tunnel wurde währenddessen leicht verraucht, weshalb nachfolgende Autofahrer die Einsatzkräfte alarmierten.

Feuerwehren von Sonderalarmplan auf den Plan gerufen

Die zuständigen Feuerwehren wurden daraufhin gemäß Sonderalarmplan „Brand im Tunnel“ gerufen. Noch auf der Anfahrt hat der Einsatzleiter der Feuerwehr Schwarzach wegen der augenscheinlich starken Rauchentwicklung entschieden, auf Alarmstufe zwei zu erhöhen, wodurch die Feuerwehren Lend, St. Veit, Goldegg, St. Johann, Bischofshofen, Pfarrwerfen und eben Schwarzach zum Einsatz gerufen wurden.

Tunnel war rauchfrei, Waldbrand drohte

Zumindest beim Tunnel gab es beim Eintreffen der ersten Feuerwehren durch die Belüftung kein Problem mehr, er war rauchfrei. Ein wesentlicher Teil der Ladung des Anhängers stand jedoch in Vollbrand – und das mitten neben dem Wald. Daher hat man sofort mit der Brandbekämpfung begonnen und legte den Schwerpunkt zunächst auf den Schutz des Waldes. Das Feuer konnte so rasch unter Kontrolle gebracht werden.

©VI Stefan Hafner | Zahlreiche Einsatzkräfte… ©VI Stefan Hafner | …kämpfen aktuell noch… ©VI Stefan Hafner | …gegen den Brand von… ©VI Stefan Hafner | …Strohballen an, die… ©VI Stefan Hafner | …auf einem LKW verladen waren.

139 Floriani mit 37 Fahrzeugen im Einsatz

„Um den Brand löschen zu können müssen die Strohballen allerdings zerteilt werden. Das geschieht derzeit händisch und mit Unterstützung eines Radladers und eines Lkws mit Ladekran. Aufgrund des Rauchs sind zahlreiche Atemschutzträger im Einsatz“, berichten die Feuerwehren des Bezirks Pongau. Weder für Personen noch für die Umwelt bestand eine Gefahr, die B311 ist an dieser Stelle jedoch nach wie vor für den Verkehr gesperrt. Noch ist unklar, wie lange die Sperre dauern wird. Aktuell sind 139 Floriani mit 37 Fahrzeugen im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2026 um 08:54 Uhr aktualisiert