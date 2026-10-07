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auf dem bild von 5min.at sieht man einen e-scooter-fahrer und ein polizeiauto.
Der 21-Jährige fuhr den E-Scooter im beeinträchtigten Zustand.
Thalgau
07/10/2026
Urintest verweigert

Thalgauer wird zum dritten Mal berauscht auf E-Scooter erwischt

Beamte der Polizei konnten am Dienstag einen E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss stoppen. Der 21-Jährige wurde zuvor bereits mehrfach erwischt.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)
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Am 6. Oktober, kurz vor der Mittagszeit, wurde ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer von Polizisten am Marktplatz angehalten. Bei der Kontrolle fiel den Beamten eine offensichtliche Beeinträchtigung durch Suchtmittel auf. Der Mann sagte aus, dass er vor kurzem Drogen konsumiert hätte. Er verweigerte jedoch einen Drogentest, ihm droht nun eine Anzeige. Laut Landespolizeidirektion Salzburg beging der Thalgauer somit das dritte Suchtmittelvergehen innerhalb der vergangenen drei Wochen.

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