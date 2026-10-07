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Thalgauer wird zum dritten Mal berauscht auf E-Scooter erwischt
Beamte der Polizei konnten am Dienstag einen E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss stoppen. Der 21-Jährige wurde zuvor bereits mehrfach erwischt.
Am 6. Oktober, kurz vor der Mittagszeit, wurde ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer von Polizisten am Marktplatz angehalten. Bei der Kontrolle fiel den Beamten eine offensichtliche Beeinträchtigung durch Suchtmittel auf. Der Mann sagte aus, dass er vor kurzem Drogen konsumiert hätte. Er verweigerte jedoch einen Drogentest, ihm droht nun eine Anzeige. Laut Landespolizeidirektion Salzburg beging der Thalgauer somit das dritte Suchtmittelvergehen innerhalb der vergangenen drei Wochen.
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