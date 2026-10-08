„Unsere Welt steht still“: Rotes Kreuz trauert um Kollegin Julia

Seit fast zwei Wochen herrscht in Hof bei Salzburg (Bezirk Salzburg-Umgebung) tiefes Entsetzen und Stille: Ein schmerzhafter Verlust erschüttert das Team, das Abschied von seiner hochgeschätzten Kollegin Julia nehmen muss.

Die vor zwei Wochen verstorbene Julia hinterlässt nicht nur bei Familie und Angehörigen eine spürbare Lücke, auch die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes Hof bei Salzburg trauern um ihre Kollegin. Wie die Gemeinschaft in einem Facebook-Posting mitteilt, bereicherte sie das Team von Beginn an mit ihrem herzlichen Lachen, ihrer offenen Art und ihrem selbstverständlichen Ausstrahlen von Gemeinschaftssinn.

„Fällt uns schwer, es zu begreifen“

Julia wuchs von Tag eins an fest in die Mitte ihrer Kolleginnen und Kollegen hinein, heißt es im Posting weiter. Der plötzliche Abschied trifft alle Beteiligten deshalb schwer. Umso größer ist das Unverständnis und die Trauer darüber, nicht mehr Zeit miteinander verbracht haben zu können. „Wir wären so gerne noch länger ein Teil deines Lebens gewesen. Es fällt uns schwer zu begreifen, dass du nicht mehr bei uns bist“, schreibt die Hilfsorganisation weiter.

Über das Österreichische Rote Kreuz

Das am 14. März 1880 als Österreichische Gesellschaft vom Rothen Kreuze gegründete Österreichische Rote Kreuz stützt sich heute auf rund 10.200 bis 10.540 hauptberufliche Mitarbeiter, über 72.000 bis 74.000 freiwillige Helfer sowie zahlreiche Zivildienstleistende. Mit diesem starken Team absolviert die Organisation jährlich mehr als 3 Millionen Einsatzfahrten und betreut ebenso viele Patientinnen und Patienten, während über 200.000 freiwillige Blutspender verlässlich die Versorgung mit lebensrettenden Blutprodukten im ganzen Land sichern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2026 um 09:47 Uhr aktualisiert