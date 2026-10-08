Kassenbetrug: Tankstellen-Mitarbeiter soll täglich bis zu 100 Euro abgezweigt haben

Ein 45-jähriger Angestellter einer Tankstelle im Pinzgau (Salzburg) steht im Verdacht, Verkäufe nur zum Schein verbucht und das Bargeld in die eigene Tasche gesteckt zu haben.

Mit einer ausgeklügelten Masche soll ein 45-jähriger ungarischer Staatsbürger an seinem Arbeitsplatz im Salzburger Pinzgau Geld beiseitegeschafft haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann Kunden an der Kassa der Tankstelle reguläre Verkäufe nur vortäuschte. Die kassierten Beträge erfasste er im Kassensystem jedoch gar nicht oder nur unvollständig.

Überschuss beim Tagesabschluss eingesteckt

Durch die Scheinverbuchungen entstand in der Kassa bei Arbeitsende regelmäßig ein Bargeldüberschuss. Beim anschließenden Tagesabschluss nahm der Verdächtige diesen generierten Überschuss – bis zu 100 Euro pro Arbeitstag – an sich und lieferte lediglich die offiziell verbuchte Tageslosung ab.

Videoüberwachung überführt Verdächtigen

Lange blieb die Vorgehensweise unentdeckt, doch Aufnahmen der internen Videoüberwachung brachten die Ermittler schließlich auf die Spur des Mannes. Auf den Bändern ist die unvollständige Verbuchung der Verkäufe eindeutig dokumentiert. Wie lange der 45-Jährige auf diese Weise vorgegangen ist und wie hoch die Gesamtschadenssumme ausfällt, ist derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.