Handy löste nach Unfall Notruf aus – Lenker war betrunken und hatte keinen Schein

Ein automatischer Smartphone-Notruf rief am Mittwochabend die Polizei auf den Plan: Ein 47-jähriger Auto-Lenker war im Bereich Saalbach von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt – stark alkoholisiert.

Am Mittwochabend, dem 7. Oktober 2026, im Bereich Saalbach (Salzburg): Kurz nach 20 Uhr kam ein 47-jähriger Einheimischer auf dem Hinterhagweg, im Streckenabschnitt zwischen der Asteralm und der Bergeralm, mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall löste das Smartphone des Mannes automatisch einen Notruf aus, woraufhin die Polizei zum Unfallort ausrückte.

Mit 1,14 Promille auf der Straße

Bereits bei der Anfahrt fiel den Beamten ein vorbeifahrendes Fahrzeug auf, das angehalten und kontrolliert wurde. Dabei konnte der 47-jährige Beifahrer rasch als der gesuchte Unfallverursacher identifiziert werden. Der Mann gab an, einem Wildtier ausgewichen und deshalb von der Straße abgekommen zu sein. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Saalbacher erheblich alkoholisiert war – ein Alkotest ergab 1,14 Promille. Zudem besitzt der 47-Jährige gar keine gültige Lenkerberechtigung. Er wird nun angezeigt.