Mercedes-Kombi von Niki Lauda wird versteigert

Im Rahmen der Classic Expo Salzburg veranstaltet HUMER GRANNER am 17. Oktober 2026 seine traditionelle Auktion, bei der dieses Jahr 197 Fahrzeuge versteigert werden. Mit dabei: Ein Mercedes-Kombi, der einst Niki Lauda gehörte.

Jedes Jahr ein Fixtermin für viele Autoliebhaber: Die große Versteigerungsauktion vieler historischer Fahrzeugen in Salzburg. Insgesamt werden ab 16. Oktober 2026 197 Fahrzeuge versteigert. Das Angebot ist umfangreich und vielfältig. Zu den Highlights unter den Raritäten zählt etwa ein ganz original erhaltener Facel Vega Facel II aus dem Jahr 1962 mit einem Wert von 280.000 bis 360.000 Euro. Autos der französischen Nobelmarke fuhren seinerzeit etwa Ringo Starr, Pablo Picasso, Frank Sinatra, Christian Dior oder Grace Kelly.

Eines der unscheinbarsten Fahrzeuge hat den prominentesten Vorbesitzer

Manchmal liegt der wahre Luxus im Verborgenen: Ein auf den ersten Blick unauffälliger Mercedes-Benz 230 Kompressor Kombi (Baujahr 1999) entpuppte sich nach seinem Dornröschenschlaf in einer Scheune als absolute Sensation. In den Fahrzeugpapieren steht kein Geringerer als die unvergessene Formel-1-Ikone Niki Lauda als Vorbesitzer. Unter Lot 101 bietet sich Sammlern und Fans für einen Schätzwert von 5.000 bis 8.000 Euro die seltene Gelegenheit, einen echten Weggefährten der Motorsport-Legende zu ersteigern.

©Money Service Group /APA-Fotoservice/Pichler Das unscheinbare Fahrzeug gehörte niemand geringerem als der Formel 1-Ikone Niki Lauda.

Wahre Schätze

Es gibt aber noch mehr seltene Raritäten: Der in Wien gebaute Denzel 1300 Serien Super von 1957 (Wert zwischen 140.000 und 200.000 Euro) – einer von nur etwa 70 gefertigten Sportwagen – sowie ein extremes Sammlerstück: Ein grünes VW Käfer 1303 Cabriolet „World Cup 74“ (Wert zwischen 65.000 und 85.000 Euro), das 1974 als Prämie für die deutschen Fußball-Weltmeister gebaut wurde. Die Turbo-Ära der 1970er vertreten zudem zwei Meilensteine: ein Porsche 911 Turbo 3.3 (Wert zwischen 110.000 und 150.000 Euro), sowie ein BMW 2002 turbo (Wert zwischen 90.000 und 120.000 Euro). Alle 197 Fahrzeuge gibt’s hier vorab zu bestaunen.

Veranstaltung zwischen 16. und 18. Oktober

Die Fahrzeuge können vom 16. bis 18. Oktober 2026 auf der Classic Expo Salzburg besichtigt werden. Wegen des umfangreichen Katalogs findet die Versteigerung am Samstag, den 17. Oktober, in zwei Etappen statt: Teil 1 startet um 11 Uhr, Teil 2 um 16 Uhr. Bieten ist direkt vor Ort, telefonisch sowie bequem per Online-Livestream von zu Hause aus möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2026 um 09:57 Uhr aktualisiert