Falscher Bankmitarbeiter: 52-Jährige um knapp 20.000 Euro gebracht

Eine 52-jährige Frau aus dem Pinzgau ist am vergangenen Mittwoch (7. Oktober) Opfer einer perfiden Betrugsmasche geworden. Kriminelle erbeuteten dabei einen Betrag von 19.800 Euro.

Der Betrüger behauptete, fremde Abbuchungen stoppen zu können. Dafür sollte die 52-Jährige mehrere Anfragen in ihrer Banking-App freigeben.

Der Betrüger behauptete, fremde Abbuchungen stoppen zu können. Dafür sollte die 52-Jährige mehrere Anfragen in ihrer Banking-App freigeben.

Wie die Polizei berichtet, wurde die Frau von einer bislang unbekannten Person telefonisch kontaktiert. Der Anrufer gab sich fälschlicherweise als Mitarbeiter der Hausbank des Opfers aus und behauptete, dass es verdächtige Unregelmäßigkeiten auf ihrem Firmenkonto gäbe. Um angebliche unberechtigte Abbuchungsversuche Dritter zu stornieren, forderte der Betrüger die 52-Jährige auf, mehrere Autorisierungsanfragen direkt in ihrer E-Banking-App zu bestätigen.

Nach dem Gespräch merkt die Frau: 19.800 Euro wurden abgebucht

Da bei den Freigabeanfragen am Display keine Geldbeträge angezeigt wurden, schöpfte das Opfer zunächst keinen Verdacht und führte die Bestätigungen aus. Wenig später folgte das böse Erwachen: Nach Abschluss des Telefongesprächs bemerkte die Pinzgauerin eine Abbuchung in der Höhe von 19.800 Euro von ihrem Konto. Das Geld wurde auf ein österreichisches Bankkonto überwiesen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.