Seniorin (92) stößt mit alkoholisiertem E-Scooter-Fahrer zusammen: Verletzt

Zu einem Unfall mit Personenschaden kam es am späten Nachmittag des 8. Oktober im Ortsgebiet von Bad Hofgastein. Ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit einer 92-jährigen Fußgängerin.

Die 92-Jährige und der 22-Jährige waren in dieselbe Richtung unterwegs, als der Unfall passierte.

Die 92-Jährige und der 22-Jährige waren in dieselbe Richtung unterwegs, als der Unfall passierte.

Nach Angaben der Polizei waren sowohl der 22-jährige E-Scooter-Fahrer, als auch die 92-jährige Seniorin, in dieselbe Richtung entlang der Straße in Bad Hofgastein (Salzburg) unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam. Die 92-Jährige zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Schwarzach eingeliefert.

Alkotest zeigt: E-Scooter-Lenker war alkoholisiert

Der E-Scooter-Fahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt. Ein im Anschluss durchgeführter Alkomattest beim 22-Jährigen ergab einen Wert von 0,84 Promille. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau angezeigt. Der Alkotest bei der Fußgängerin verlief negativ.