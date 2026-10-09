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auf dem bild von 5min.at sieht man einen e-scooter-fahrer und eine seniorin.
Die 92-Jährige und der 22-Jährige waren in dieselbe Richtung unterwegs, als der Unfall passierte.
Bad Hofgastein
09/10/2026
Unfall

Seniorin (92) stößt mit alkoholisiertem E-Scooter-Fahrer zusammen: Verletzt

Zu einem Unfall mit Personenschaden kam es am späten Nachmittag des 8. Oktober im Ortsgebiet von Bad Hofgastein. Ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit einer 92-jährigen Fußgängerin.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)
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Nach Angaben der Polizei waren sowohl der 22-jährige E-Scooter-Fahrer, als auch die 92-jährige Seniorin, in dieselbe Richtung entlang der Straße in Bad Hofgastein (Salzburg) unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam. Die 92-Jährige zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Schwarzach eingeliefert.

Alkotest zeigt: E-Scooter-Lenker war alkoholisiert

Der E-Scooter-Fahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt. Ein im Anschluss durchgeführter Alkomattest beim 22-Jährigen ergab einen Wert von 0,84 Promille. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau angezeigt. Der Alkotest bei der Fußgängerin verlief negativ.

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