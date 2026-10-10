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auf dem bild von 5min.at sieht man die justizanstalt salzburg.
Der 34-Jährige befindet sich jetzt in der Justizanstalt Salzburg.
Straßwalchen
10/10/2026
Brandstiftung

Brandserie in Straßwalchen geklärt: 34-Jähriger in Justizanstalt eingeliefert

Nach zwei Kellerbränden in einem Wohnhaus in Straßwalchen (Salzburg) am 30. September sowie einer weiteren Tat konnte die Polizei einen 34-jährigen Flachgauer festnehmen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(176 Wörter)
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Eine Serie vorsätzlicher Brandstiftungen in Straßwalchen (Flachgau) ist vorerst beendet. Die Polizei konnte einen 34-jährigen Flachgauer als Tatverdächtigen ausforschen. Die Ermittlung erfolgte am 2. Oktober gemeinsam mit einem von der Staatsanwaltschaft Salzburg bestellten gerichtlich beeideten Sachverständigen. Dabei wurde auch ein Brandmittelspürhund eingesetzt. Den Ermittlungen zufolge waren beide Brände vorsätzlich gelegt worden. Ein gerichtlich beeideter Sachverständiger und ein Brandmittelspürhund bestätigten den Verdacht der Brandstiftung.

Mann nur teilweise geständig

Während der Verdächtige die Taten nur teilweise gestand, belasten ihn die Ermittlungs- und Spurenlage auch bei den übrigen Bränden schwer. Der Flachgauer gab an, für einen Brand verantwortlich zu sein, für den zweiten allerdings nicht. Auch eine dritte, weitere Tat Anfang Oktober wurde dem Mann zur Last gelegt. Nachdem die Staatsanwaltschaft Salzburg zunächst eine Anzeige auf freiem Fuß verfügt hatte, ordnete sie am 9. Oktober aufgrund der fortgeschrittenen Ermittlungen die Festnahme an. Der Mann befindet sich nun in der Justizanstalt Salzburg.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.10.2026 um 12:47 Uhr aktualisiert
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