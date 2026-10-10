34-Jähriger soll sieben Teenies (12-15) bedroht haben – Festnahme

Ein 34-jähriger Salzburger sitzt nach einer mutmaßlichen Drohserie gegen Kinder und Jugendliche in Untersuchungshaft. Er soll insgesamt 7 Teenies mit dem Umbringen gedroht haben.

Ein 34-jähriger Salzburger befindet sich nach einer Serie mutmaßlicher Drohungen gegen Kinder und Jugendliche in der Justizanstalt Salzburg. Dem Mann wird vorgeworfen, am 8. Oktober im Pinzgau insgesamt sieben Mädchen und Jungen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren mit dem Tod bedroht zu haben.

Zeugenhinweis führte zur Festnahme

Der Vorfall wurde am Abend des 8. Oktober bekannt, als ein Zeuge bei der Polizei Anzeige erstattete. Er meldete, dass in Bruck an der Großglocknerstraße mehrere Jugendliche von einem ihnen unbekannten Mann mit dem Umbringen bedroht worden seien. Die alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein und konnte den 34-jährigen Tatverdächtigen wenig später vor Ort antreffen und festnehmen.

Serie von Vorfällen im Laufe des Tages

Im Zuge der weiteren Ermittlungen enthüllte die Polizei, dass der Verdächtige bereits seit den Morgenstunden auffällig gewesen sein soll. Zuvor hatte der mutmaßliche Täter bereits in Zell am See zugeschlagen und Teenies eingeschüchtert.

Chronologische Aufreihung der Vorfälle: Gegen 07:00 Uhr (Zell am See): Der Mann soll zwei unmündige Mädchen mit dem Umbringen bedroht haben. Die beiden Opfer vertrauten sich zunächst ihren Eltern an.

Nachmittags (Bruck an der Großglocknerstraße): Der 34-Jährige soll weitere Jugendliche beleidigt und ebenfalls Verharmlosungen beziehungsweise Morddrohungen ausgesprochen haben.

Abends (Bruck an der Großglocknerstraße): Erneute Drohungen gegen eine Gruppe von Jugendlichen führten schließlich zur Anzeige durch den Zeugen.

Verdächtiger schweigt zu den Vorwürfen

Insgesamt werden dem Beschuldigten gefährliche Drohungen gegen sieben Minderjährige zur Last gelegt. Bei den Vernehmungen machte der Salzburger weder Angaben zu den konkreten Tatvorwürfen noch zu einem möglichen Motiv. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde der 34-Jährige unmittelbar in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.