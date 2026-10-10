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Symbolfoto von 5min.at: Polizeiautos bei Tag im Einsatz.
Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf.
Salzburg
10/10/2026
blieb unverletzt

Nach Wheelie: 19-Jähriger stürzt bei Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein Motorradfahrer fuhr mit einem Wheelie in der Stadt Salzburg. Polizeibeamte konnten ihn beobachten, und nahmen die Verfolgung auf, die durch einen Sturz des 19-Jährigen beendet wurde.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)
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Als die Streife der Salzburger Polizei durch das Stadtgebiet fuhr, bemerkten die Beamten plötzlich ein Motorrad, das einen Wheelie vollzog. Der Fahrer ignorierte daraufhin auch die Anhaltezeichen der Polizisten, und raste davon.

Motorrad war nicht verkehrstauglich

Nach einer kurzen Verfolgungsjagd übersah der Motorradlenker eine Absperrkette, und kam durch diese zum Sturz. Die Beamten konnten ihn so zur Aufgabe der Flucht zwingen. Die medizinische Versorgung durch das Rote Kreuz lehnte der 19-jährige Lenker ab. Bei der Kontrolle des E-Motorrades stellten die Exekutivbeamten fest, dass das Fahrzeug nicht für den Verkehr zugelassen, und über keine Beleuchtung verfügte. Der serbische Staatsbürger wird nun angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.10.2026 um 17:20 Uhr aktualisiert
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