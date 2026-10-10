Vermeintlicher Bankmitarbeiter ergaunert über 44.000 Euro

Die Polizei ermittelt in einem Fall, in dem ein 48-jähriger Salzburger einem Telefonbetrug zum Opfer wurde. Ein Mann gab sich als Bankmitarbeiter aus, und konnte den Flachgauer zu mehreren Überweisungen überzeugen.

Am 9. Oktober läutete plötzlich das Telefon eines 48-Jährigen aus dem Flachgau. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich als Bankmitarbeiter aus. Er brachte den 48-Jährigen dazu, mehrere Expressüberweisungen auf insgesamt vier österreichische Bankkonten durchzuführen. Dadurch entstand dem Mann ein Schaden von 44.546 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.