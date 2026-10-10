Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva
Das Bild auf 5min.at zeig einen Mann mit Handy und im Hintergrund Geld.
Am Freitag wurde ein 48-Jähriger Opfer eines Telefonbetruges.
Salzburg
10/10/2026
Telefonbetrug

Vermeintlicher Bankmitarbeiter ergaunert über 44.000 Euro

Die Polizei ermittelt in einem Fall, in dem ein 48-jähriger Salzburger einem Telefonbetrug zum Opfer wurde. Ein Mann gab sich als Bankmitarbeiter aus, und konnte den Flachgauer zu mehreren Überweisungen überzeugen.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(64 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am 9. Oktober läutete plötzlich das Telefon eines 48-Jährigen aus dem Flachgau. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich als Bankmitarbeiter aus. Er brachte den 48-Jährigen dazu, mehrere Expressüberweisungen auf insgesamt vier österreichische Bankkonten durchzuführen. Dadurch entstand dem Mann ein Schaden von 44.546 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at