Schlägerei an Salzburger Tankstelle: Sechs Männer festgenommen, Frau verletzt

Auf dem Areal einer Tankstelle im Salzburger Stadtgebiet ist es am Samstagabend gegen 20.00 Uhr zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen.

Nach Angaben der Polizei gerieten sechs ukrainische Staatsangehörige im Alter zwischen 30 und 52 Jahren am 10. Oktober 2026 auf einer Tankstelle in einen heftigen Streit, der rasch eskalierte. Im Verlauf der Streitigkeit attackierten sich die Männer gegenseitig mit Faustschlägen und Fußtritten.

40-jährige Frau wurde dabei verletzt

Eine 40-jährige Ukrainerin, die sich ebenfalls vor Ort befand, erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Hintergründe und Ursache des Konflikts sind bislang unklar und derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Alle sechs beteiligten Männer werden bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.