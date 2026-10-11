Spektakuläre Großübungen: Salzburger Bergrettung fordert hunderte Einsatzkräfte

Ein intensiv genutzter Samstag für die Salzburger Bergrettung: Am 10. Oktober bewältigten rund 100 Einsatzkräfte parallel zwei extrem anspruchsvolle Großübungen im Hochköniggebiet und im Tennengau.

Insgesamt waren bei der Katastrophenschutzübung mehr als 400 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, des Roten Kreuzes und der Berg-, Höhlen- und Wasserrettung im Einsatz.

Insgesamt waren bei der Katastrophenschutzübung mehr als 400 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, des Roten Kreuzes und der Berg-, Höhlen- und Wasserrettung im Einsatz.

Im Pinzgau absolvierten 50 Bergretter aus fünf Ortsstellen auf 2.400 Metern Seehöhe die schwierigste Bezirksübung seit Jahren. Am Klettersteig „Königsjodler“ musste ein verletzter Klettersteiggeher liegend über drei eigens errichtete, 200 Meter lange Dyneema-Seilbahnen vom Klettersteig über den Grandlspitz-Gipfel bis zur Taghaubenscharte geborgen werden. Flugrettung und Flugpolizei flogen die Einsatzkräfte per Winde punktgenau ins steile Felsgelände.

Mutter und Kind aus alpiner Notlage retten

Als zusätzliche Herausforderung galt es zeitgleich, eine verstiegene Mutter mit ihrem zwölfjährigen Kind von der Taghaube zu retten. Bezirksleiter Bernd Tritscher zog eine rundum positive Bilanz: Die übergreifende Zusammenarbeit mit den Hubschrauberteams und den Ortsstellen Dienten, Saalfelden-Maria Alm, Leogang, Lofer und Unken habe einwandfrei funktioniert.

Katastrophenschutzübung

Zeitgleich beteiligten sich rund 50 Bergretterinnen und Bergretter aus Hallein und Abtenau sowie die Canyoninggruppe der Bergrettung an der behördlichen Katastrophenschutzübung „Tent’26“ im Wiestal. Unter der Leitung der Bezirkshauptmannschaft Hallein trainierten dort mehr als 400 Kräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz, Wasser- und Höhlenrettung sowie Polizei den Ernstfall nach Unwettern.

Verletzte aus Schlucht retten

Die Bergrettung errichtete eine Behelfsseilbahn in unwegsamem Gelände und rettete Verletzte aus einer Schlucht. Im Fokus der Übung standen die Kommunikation über verschiedene Funkkanäle, der Einsatz von Drohnen zur Lageübersicht und das Zusammenspiel aller Organisationen im Katastrophenfall.

©Bergrettung Dienten/Simon Pabinger ©Bergrettung Dienten/Simon Pabinger

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.10.2026 um 12:33 Uhr aktualisiert