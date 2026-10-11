Mit 1,56 Promille gegen Baum gekracht: 39-Jähriger bei Unfall auf verletzt

Betrunken am Steuer und von der Straße abgekommen: In der Nacht auf Sonntag ereignete sich auf der B 311 im Gemeindegebiet von Saalfelden am Steinernen Meer ein schwerer Verkehrsunfall.

Der Lenker konnte keine genauen Angaben zum Unfallhergang machen. Er wurde ins Tauernklinikum Zell gebracht.

Der Lenker konnte keine genauen Angaben zum Unfallhergang machen. Er wurde ins Tauernklinikum Zell gebracht.

Im Gemeindegebiet von Saalfelden (Salzburg) krachte 39-jähriger Pinzgauer am 10. Oktober 2026 mit seinem Auto gegen einen Baum und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Gegen 3 Uhr Früh verlor der Einheimische aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Als die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei vor Ort eintrafen, zeigte sich rasch der mutmaßliche Grund für den Kontrollverlust.

Erhebliche Alkoholisierung

Ein durchgeführter Alkomattest ergab eine erhebliche Alkoholisierung von 1,56 Promille. Angaben zum genauen Unfallhergang konnte der Lenker an der Unfallstelle nicht machen. Der 39-Jährige erlitt bei dem Aufprall Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch das Rettungsteam wurde er in das Tauernklinikum Zell am See gebracht.

Fahrzeug wurde abgeschleppt

Das schwer beschädigte Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Freiwillige Feuerwehr Saalfelden stand im Einsatz, um die Unfallstelle zu räumen und abzusichern. Der Pinzgauer wird nun bei der Bezirkshauptmannschaft Zell am See angezeigt.