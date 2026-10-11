Auf Parkplatz: Trio soll 17-Jährigen regelmäßig abgepasst und beraubt haben

Die Polizei hat drei Jugendliche im Alter von 13, 14 und 15 Jahren ausgemittelt, die für eine Reihe von Straftaten im Pinzgau (Salzburg) verantwortlich sein sollen.

Bereits am 8. Oktober traten die Verdächtigen erstmals in Erscheinung: Sie rissen an einem Moped, das einem 17-jährigen Leoganger gehört, den Benzinschlauch sowie den Tankdeckel ab. Zudem stahlen sie das Kennzeichen des Fahrzeugs. Immerhin gab es für das Opfer in diesem Punkt eine gute Nachricht: Der Pinzgauer hat sein Kennzeichen inzwischen wieder zurückerhalten.

Mehrere Raubüberfälle auf 17-Jährigen

Im Zuge der Erhebungen kamen jedoch noch schwerwiegendere Tatbestände ans Licht. Zwei der Burschen aus Saalfelden, ein 13- und ein 14-Jähriger, sollen den 17-Jährigen aus Leogang in den vergangenen Monaten regelmäßig bei einem Parkplatz abgepasst haben. Wenn dieser sein mitgeführtes Bargeld nicht freiwillig herausgab, wendeten die Beschuldigten Gewalt an, um an das Geld zu gelangen. Insgesamt erbeuteten die Jugendlichen dabei eine Summe im niedrigen dreistelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen und weiteren rechtlichen Schritte der Polizei laufen.