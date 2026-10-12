30.000 Euro in Gold: 77-Jährige wartet bis zum Abend, ruft dann die Polizei

Eine 77-jährige Salzburgerin ist am Sonntag, 11. Oktober 2026, Opfer von falschen Polizisten geworden. Insgesamt ist ihr ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstanden.

Die 77-Jährige wurde nach derzeitigen Ermittlungen von einem bisher unbekannten Mann angerufen, der sich bei ihr glaubhaft als Polizist ausgegeben hatte. Er behauptete, die Goldmünzen der Frau seien durch eine serbische Einbrecherbande in Gefahr und damit sie ihre Wertgegenstände schützen könne, müsse sie sie der Polizei vorübergehend übergeben.

Goldmünzen in Stoffbeutel in Restmülltonne deponiert

Da sie dem vermeintlichen Polizisten vertraute, wickelte sie ihre Goldmünzen in Zeitungspapier ein, legte sie in einen Stoffbeutel und deponierte sie in einer Restmülltonne vor ihrem Wohngebäude. Ein angeblicher Kollege des Anrufers hatte die Münzen dort dann abgeholt. Als diese aber nicht wie vereinbart am Abend wieder zurückgebracht worden sind, schöpfte sie Verdacht und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Das rät die Polizei nun

Die Polizei warnt nun einmal mehr vor dieser Art von Betrug und versichert, dass man niemals dazu auffordern würde, Bargeld, Gold oder andere Wertgegenstände zur vermeintlichen Sicherung an unbekannte Personen zu übergeben oder an einem vereinbarten Ort zu deponieren. Man erklärt außerdem, das man sich am Telefon nicht unter Druck setzen lassen und im Zweifelsfall das Gespräch beenden soll. Wird man nun angerufen, rät die Polizei dazu, den Notruf 133 zu wählen und nicht eine vom Anrufer bekannt gegebene Telefonnummer zu verwenden. Abschließend heißt es noch: „Sprechen Sie insbesondere mit älteren Angehörigen über diese Betrugsmasche.“