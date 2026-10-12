Salzburgerin (77) händigt falschem Polizisten Goldmünzen aus

Am Sonntag brachte ein vermeintlicher Polizist eine Pensionistin dazu, ihre Münzsammlung abzugeben. Er drohte ihr mit einer serbischen Diebesbande.

Der Mann am anderen Ende der Leitung gab vor, ein Polizist zu sein.

Der Mann am anderen Ende der Leitung gab vor, ein Polizist zu sein.

Eine 77-jährige Salzburgerin wurde am 11. Oktober Opfer eines Trickbetruges. Ein Mann rief sie an, und gab sich als Polizeibeamter aus. Er schaffte es, ihr glaubhaft zu machen, dass eine serbische Bande es auf ihre Goldmünzensammlung abgesehen hatte. Sie müsse diese nun zur Sicherheit vorübergehend der Polizei aushändigen.

Münzsammlung in Mülltonne abgelegt

Die Frau vertraute dem Mann und folgte seinen Anweisungen. Sie wickelte die Münzen in Papier ein und deponierte diese in einer Mülltonne, wo ein vermeintlicher Kollege des Anrufers sie abholen sollte, und dann am Abend wieder zurückbringen würde. Als dies jedoch nicht geschah, erstattete die Frau Anzeige. Der Schaden beträgt etwa 30.000 Euro.