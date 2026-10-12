Salzburgerin (77) händigt falschem Polizisten Goldmünzen aus
Am Sonntag brachte ein vermeintlicher Polizist eine Pensionistin dazu, ihre Münzsammlung abzugeben. Er drohte ihr mit einer serbischen Diebesbande.
Eine 77-jährige Salzburgerin wurde am 11. Oktober Opfer eines Trickbetruges. Ein Mann rief sie an, und gab sich als Polizeibeamter aus. Er schaffte es, ihr glaubhaft zu machen, dass eine serbische Bande es auf ihre Goldmünzensammlung abgesehen hatte. Sie müsse diese nun zur Sicherheit vorübergehend der Polizei aushändigen.
Münzsammlung in Mülltonne abgelegt
Die Frau vertraute dem Mann und folgte seinen Anweisungen. Sie wickelte die Münzen in Papier ein und deponierte diese in einer Mülltonne, wo ein vermeintlicher Kollege des Anrufers sie abholen sollte, und dann am Abend wieder zurückbringen würde. Als dies jedoch nicht geschah, erstattete die Frau Anzeige. Der Schaden beträgt etwa 30.000 Euro.
Hinweis der Polizei
Die Polizei fordert niemals dazu auf, Bargeld, Gold oder andere Wertgegenstände zur vermeintlichen Sicherung an unbekannte Personen zu übergeben oder an einem vereinbarten Ort zu deponieren.
- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und beenden Sie im Zweifelsfall das Gespräch.
- Geben Sie keine Auskünfte über Ihr Vermögen oder Ihre Wertgegenstände.
- Verständigen Sie bei verdächtigen Anrufen die Polizei über den Notruf 133 und verwenden Sie dafür nicht eine vom Anrufer bekannt gegebene Telefonnummer.
- Sprechen Sie insbesondere mit älteren Angehörigen über diese Betrugsmasche.