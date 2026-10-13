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/ ©Fotomontage: Canva
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Frau, die die Hände vor dem Gesicht zusammenschlägt und eine Hand mit Geld.
Der Betrüger hat der Pensionistin viel Geld abgenommen.
Pinzgau
13/10/2026
Ermittlungen laufen

Pensionistin wird angerufen – 3 Überweisungen später sind 45.000 Euro weg

Eine 83-jährige Pinzgauerin (Salzburg) ist vor wenigen Tagen Opfer eines Betrügers geworden. Dieser hatte ihr nicht weniger als 45.000 Euro abgenommen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(129 Wörter)
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Der Vorfall hatte sich bereits am Freitag, 9. Oktober, gegen Mittag ereignet. Da wurde die 83-jährige Salzburgerin von einem unbekannten Mann angerufen, dieser gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus, berichtet nun die Polizei. Im Verlauf des Gesprächs hat der Betrüger dann die Frau zur Bestätigung dreier Zahlungen veranlasst. In weiterer Folge haben laut Informationen der Beamten nicht weniger als 45.000 Euro den Besitzer gewechselt. Die Ermittlungen laufen aktuell noch. Wir haben zu diesem Thema Anfang des Jahres bereits bei der Banken- und Versicherungs-Sparte der Wirtschaftskammer angefragt. Dort weiß man, dass Banken oft die Hände gebunden sind, wenn Personen etwa Überweisungen selbst bestätigen, wie in dem Fall. Alles dazu auch hier: Was Banken gegen Betrug machen.

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