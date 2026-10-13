Pensionistin wird angerufen – 3 Überweisungen später sind 45.000 Euro weg

Der Vorfall hatte sich bereits am Freitag, 9. Oktober, gegen Mittag ereignet. Da wurde die 83-jährige Salzburgerin von einem unbekannten Mann angerufen, dieser gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus, berichtet nun die Polizei. Im Verlauf des Gesprächs hat der Betrüger dann die Frau zur Bestätigung dreier Zahlungen veranlasst. In weiterer Folge haben laut Informationen der Beamten nicht weniger als 45.000 Euro den Besitzer gewechselt. Die Ermittlungen laufen aktuell noch. Wir haben zu diesem Thema Anfang des Jahres bereits bei der Banken- und Versicherungs-Sparte der Wirtschaftskammer angefragt. Dort weiß man, dass Banken oft die Hände gebunden sind, wenn Personen etwa Überweisungen selbst bestätigen, wie in dem Fall. Alles dazu auch hier: Was Banken gegen Betrug machen.