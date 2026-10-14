Motorradfahrer marschiert in Trafik – und will sie ausrauben

Gegen 17.35 Uhr hat ein bisher unbekannter Mann eine Trafik betreten und dort die Herausgabe von Bargeld gefordert. Um dem Nachdruck zu verleihen, hat er auch ein Messer in der Hand gehalten. Als die Angestellte dem Mann kein Geld übergab, trat er gegen die Verkaufstheke und flüchtete anschließend mit seinem vor der Trafik abgestellten Moped. Eine sofort eingeleitete Fahndung ist bisher negativ verlaufen, beim Raubüberfall ist niemand verletzt worden. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Diese hat mittlerweile auch Fotos vom Tatverdächtigen veröffentlicht und bittet, im Fall von Hinweisen, Kontakt mit dem Landeskriminalamt unter der Nummer 059 133 503333 aufzunehmen.

Beschreibung des Tatverdächtigen: Mann

zwischen 20 und 30 Jahre alt

schlanke Statur bekleidet mit: schwarzer Pullover

graue Hose

schwarze Schuhe

trug einen weißen Motorradhelm