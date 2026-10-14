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Symbolfoto
Foto auf 5min.at zeigt eine Polizeikontrolle in der Nacht
Am gestrigen 13. Oktober führte die Salzburger Polizei auf der Tauernautobahn Schwerpunkkontrollen durch.
Salzburg
14/10/2026
Problem-Lenker

Drogen am Steuer und schwere Mängel: 35 Anzeigen in einer Nacht

Am 13. Oktober sorgte eine Serie von Polizeikontrollen auf der Tauernautobahn (A10) für mehrere Einsätze und deutliche Konsequenzen für uneinsichtige Lenker.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(196 Wörter)
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Neben einem drogenbeeinträchtigten Autofahrer deckten die Beamten bei Schwerverkehrskontrollen am Abend des 13. Oktober 2026 in Salzburg massive Sicherheitsmängel an mehreren Fahrzeugen auf. Zum Einen stach auf der A10 bei Glanegg ein Auto durch seine Schlangenlinien und auffällige Fahrweise ins Auge. Bei der anschließenden Anhaltung zeigten sich beim Lenker deutliche Symptome einer Beeinträchtigung. Während ein durchgeführter Alkoholtest negativ ausfiel, schlug der Suchtmitteltest direkt an: Der Mann hatte Kokain konsumiert. Eine Amtsärztin bestätigte im Anschluss offiziell die Fahruntauglichkeit des 26-jährigen Italieners. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein vorläufig ab und untersagten die Weiterfahrt.

Erhebliche Mängel im Schwerverkehr

Ebenfalls am 13. Oktober nahm die Polizei auf der Kontrollstelle Kuchl den Schwerverkehr unter die Lupe – mit erschreckendem Ergebnis. Bei vier Fahrzeugen stellten die Inspektoren so erhebliche Mängel fest, dass die Verkehrssicherheit akut gefährdet war. Unter anderem wurden ein Rahmenbruch, massiver Ölverlust, eine gerissene Windschutzscheibe, gravierende Überladung sowie völlig abgefahrene Reifenprofile dokumentiert. Allen vier Fahrzeugen wurden noch vor Ort die Kennzeichen abgenommen und die Weiterfahrt gestoppt. Insgesamt erstatteten die Beamten im Rahmen der Aktion 35 Anzeigen.

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