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auf dem bild von 5min.at sieht man einen mann auf einer tankstelle.
Der Mann hat mindestens 45 Mal auf fremde Rechnung aufgetankt.
Salzburg
14/10/2026
Klaute Tankkarten

Sprit-Abzocke: 40-Jähriger tankte monatelang auf Firmenkosten

4.600 Euro Schaden: Ein 40-Jähriger wurde in Salzburg wegen gewerbsmäßigen Betrugs mit Tankkarten angezeigt.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)
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Ein 40-jähriger Staatsbürger aus der Türkei steht im Verdacht, zwei Salzburger Transportunternehmen über mehrere Monate hinweg systematisch geschädigt zu haben. Wie die Ermittler bekanntgaben, soll der Mann im Zeitraum zwischen Mai und Mitte Juli 2026 insgesamt drei Tankkarten der Firmen unrechtmäßig an sich gebracht haben.

Mann tankte mindestens 45 Mal gratis

In der Folge nutzte der Tatverdächtige die Karten intensiv: Mindestens 45 Mal betankte er damit unterschiedliche Fahrzeuge auf Kosten der geschädigten Betriebe. Der Gesamtschaden beläuft sich nach aktuellen Erhebungen auf rund 4.600 Euro. Der 40-Jährige wurde bei der Staatsanwaltschaft Salzburg wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs angezeigt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

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