Sprit-Abzocke: 40-Jähriger tankte monatelang auf Firmenkosten

Ein 40-jähriger Staatsbürger aus der Türkei steht im Verdacht, zwei Salzburger Transportunternehmen über mehrere Monate hinweg systematisch geschädigt zu haben. Wie die Ermittler bekanntgaben, soll der Mann im Zeitraum zwischen Mai und Mitte Juli 2026 insgesamt drei Tankkarten der Firmen unrechtmäßig an sich gebracht haben.

Mann tankte mindestens 45 Mal gratis

In der Folge nutzte der Tatverdächtige die Karten intensiv: Mindestens 45 Mal betankte er damit unterschiedliche Fahrzeuge auf Kosten der geschädigten Betriebe. Der Gesamtschaden beläuft sich nach aktuellen Erhebungen auf rund 4.600 Euro. Der 40-Jährige wurde bei der Staatsanwaltschaft Salzburg wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs angezeigt. Es gilt die Unschuldsvermutung.