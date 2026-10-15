Kokain, Cannabis, 1,46 Promille: Zwei Führerscheinabnahmen nacheinander

Die Salzburger Polizei zieht nach nächtlichen Kontrollen im Bundesland zwei beeinträchtigte Autolenker aus dem Verkehr. Für eine junge Frau und einen 19-Jährigen endete die Fahrt jeweils mit der Abnahme des Führerscheins.

Erst schlug der Drogentester bei einem Raser im Pinzgau an, kurz darauf ging den Beamten eine schwer alkoholisierte Autofahrerin in Wals ins Netz.

Erst schlug der Drogentester bei einem Raser im Pinzgau an, kurz darauf ging den Beamten eine schwer alkoholisierte Autofahrerin in Wals ins Netz.

Der erste Vorfall ereignete sich am späten Dienstagabend, dem 14. Oktober, im Ortsgebiet von Maishofen. Gegen 22.00 Uhr hielten Polizisten einen 19-jährigen Autofahrer aus Saalfelden an, nachdem dieser durch eine Geschwindigkeitsübertretung aufgefallen war. Ein vor Ort durchgeführter Drogenspeicheltest schlug umgehend auf Cannabis sowie Kokain an. Der anschließende Amtsarztcheck im Tauernklinikum bestätigte die Fahruntauglichkeit des Pinzgauers. Die Beamten nahmen dem jungen Mann den Führerschein an Ort und Stelle ab.

22-jährige Autolenkerin mit 1,46 Promille unterwegs

Nur wenige Stunden später ging der Exekutive in den frühen Morgenstunden des 15. Oktober die nächste Beeinträchtigte ins Netz: Gegen 5.15 Uhr kontrollierte eine Streife in Wals-Siezenheim eine 22-jährige Autolenkerin. Ein Alkotest bei der in Salzburg wohnhaften Rumänin ergab einen Wert von 1,46 Promille. Auch für sie war die Fahrt damit beendet; die Polizisten nahmen ihr den Führerschein ab. Beide Lenker werden nun wegen der gravierenden Verstöße gegen das Kraftfahrgesetz bei der zuständigen Behörde angezeigt.