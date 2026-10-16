Salzburg: Spedition insolvent – Sanierung geplant

Schwere Zeiten für die Transportbranche im Flachgau: Über das Vermögen der GB Transportgesellschaft m.b.H. mit Sitz in Bergheim bei Salzburg wurde am heutigen Freitag (16. Oktober 2026) ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht Salzburg eröffnet. Das gab der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt. Von der Insolvenz seien 18 Mitarbeiter sowie 41 Gläubiger betroffen.

Wegfall von Großkunden als Insolvenzursache

Die Transportfirma ist vor allem im Fracht- und Speditionsgewerbe im Inland und europäischen Ausland tätig und hat sich auf Spezial- und Kühllogistik spezialisiert. Hauptgrund für den finanziellen Niedergang ist laut Unternehmensangaben der Verlust eines wichtigen Großkunden im Jahr 2023. „Die daraufhin gesetzten Restrukturierungsmaßnahmen und die Verbesserung der Ergebnislage reichten nicht aus, um die finanzielle Situation nachhaltig zu stabilisieren. Nachdem zuletzt ein weiterer Großkunde die Zusammenarbeit beendet hatte, waren die verfügbaren liquiden Mittel nicht mehr ausreichend, um sämtliche Verbindlichkeiten vollständig und fristgerecht zu bedienen. Nach den Angaben im Insolvenzantrag ist die Insolvenzschuldnerin zahlungsunfähig und überschuldet“, so der AKV in einer aktuellen Aussendung. Die Gesamtforderungen sollen sich auf rund 1,7 Millionen Euro belaufen.

Sanierung und Fortführung angestrebt

Ein Aus für die Spedition soll es jedoch nicht geben: Das Unternehmen soll weitergeführt und saniert werden. Die laufenden Einnahmen aus bestehenden Logistikaufträgen sollen die Betriebskosten decken. Den Gläubigern wird im Rahmen des Sanierungsplans eine Quote von 20 Prozent angeboten, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Vorschlags, so der AKV. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 7. Dezember 2026 über den Gläubigerschutzverband anmelden. Die Prüfungstagsatzung sowie die Sanierungsplantagsatzung finden am 21. Dezember 2026 am Landesgericht Salzburg statt.