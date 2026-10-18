Zwei Teenies sterben bei Horror-Unfall

Ein schrecklicher Verkehrsunfall hat sich am späten Samstagabend auf der alten Bundesstraße kurz vor Oberndorf ereignet. Ein voll besetztes Auto überschlug sich mehrfach – für zwei junge Menschen kam jede Hilfe zu spät.

Der Vorfall trug sich gestern kurz vor Mitternacht zu. Ein 17-jähriger Lenker aus dem Flachgau (Salzburg) war mit seinem Wagen von Bergheim kommend in Richtung Oberndorf unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich insgesamt fünf Personen. Lediglich der Fahranfänger und sein 17-jähriger Beifahrer hatten den Sicherheitsgurt angelegt.

Drei Personen aus Wagen geschleudert

Auf Höhe der Ortschaft Pabing geriet der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und prallte gegen einen Steinblock am Straßenrand. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto mehrmals. Die drei Personen auf der Rückbank wurden dabei aus dem Fahrzeug geschleudert, teilt die Polizei mit.

16-Jährige und 18-Jähriger verstorben

Trotz des raschen Einschreitens der Notärzte erlagen eine 16-Jährige und ein 18-Jähriger noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die dritte mitfahrende Person von der Rückbank, eine 19-jährige Frau, erlitt Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert.

Ermittlungen laufen

Der 17-jährige Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer blieben nach eigenen Angaben unverletzt. Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat die Hinzuziehung eines Verkehrsunfallsachverständigen sowie eine Obduktion der beiden Verstorbenen angeordnet. Das völlig zerstörte Fahrzeug wurde zur genauen Klärung der Unfallursache sichergestellt.