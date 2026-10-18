Flammen in Hotel lösen Großeinsatz aus: Drei Verletzte

Ein Brand in einem Hotel- und Gaststättenbetrieb in Straßwalchen (Salzburg) löste am Sonntagmorgen einen Großeinsatz mehrerer Feuerwehren aus. Drei Personen erlitten dabei Verletzungen, zwei von ihnen schwere.

Der Alarm ging am 18. Oktober 2026 um 9.13 Uhr ein. Die Hauptwache Straßwalchen, die Löschzüge Watzlberg, Irrsdorf und Hager-Hochfeld sowie die oberösterreichische Feuerwehr Haberpoint wurden umgehend zur Einsatzörtlichkeit gerufen. Bereits während der Anfahrt erreichten die Einsatzkräfte mehrere Notrufe, die einen bestätigten Brand im 1. Obergeschoss des Gebäudes meldeten.

Schneller Löschangriff unter Atemschutz

Die Feuerwehrkräfte rüsteten sich noch auf der Anfahrt mit schweren Atemschutzgeräten aus. „Der Atemschutztrupp des Rüstlösch führte einen Erstangriff mittels C-Schlauch durch. Parallel dazu wurde mittels Hochdruck dem Löschangriff von außen begonnen. Über die Drehleiter kontrollierte ein weiterer Trupp mittels Wärmebildkamera den Dachstuhl auf Hitzeentwicklung“, so die Feuerwehr Straßwalchen in den sozialen Medien. Ein weiterer Atemschutztrupp stand als Reserve bereit.

Zwei Personen schwer, eine leicht verletzt

Die Löschwasserversorgung wurde über eine Zubringerleitung von einem nahegelegenen Löschteich durch den Löschzug Watzlberg und die Feuerwehr Haberpoint sichergestellt. Das Rote Kreuz versorgte vor Ort insgesamt drei verletzte Personen – zwei erlitten schwere, eine weitere Person leichte Verletzungen, heißt es weiter im Bericht. Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.