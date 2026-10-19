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/ ©Pfotenhilfe
Bild auf 5min.at zeigt Eichhörnchenbabys.
Hilflose Eichhörnchenbabys wurden auf einem Waldweg in Elixhausen gefunden.
Elixhausen
19/10/2026
Tierischer Einsatz

Unterkühlt und hungrig: Drei Eichhörnchenbabys gerettet

Unterkühlt und hungrig lagen zwei Eichhörnchenbabys auf einem Waldweg in Elixhausen in Salzburg. Ein weiteres Jungtier wurde in Strobl gerettet. Nun werden die drei Winzlinge am Tierschutzhof Pfotenhilfe versorgt.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(211 Wörter)
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Für drei Eichhörnchenbabys ging eine gefährliche Situation dank aufmerksamer Tierfreunde gut aus. Zwei der kleinen Tiere wurden auf einem Waldweg in Elixhausen entdeckt. Sie lagen unterkühlt und sehr hungrig am Boden. Ein drittes Eichhörnchenbaby musste am Bleckwand-Wanderweg in Strobl am Wolfgangsee gerettet werden. Alle drei Waisenkinder wurden zum Tierschutzhof Pfotenhilfe gebracht, wo sie nun versorgt werden. Die Eichhörnchenbabys sind teilweise noch so jung, dass sie ihre Augen nicht geöffnet haben. Ihre Versorgung übernimmt Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler, die jedes Jahr hunderte Wildtierwaisen aufzieht. Die drei Jungtiere werden mit dem Fläschchen gefüttert und bekommen Wärme sowie einen geschützten Platz.

Auswilderung wohl erst rund um Weihnachten

Dass die Eichhörnchen so spät im Jahr geboren wurden, stellt die Pfleger vor eine besondere Aufgabe. „Die drei Babys sind sehr spät im Jahr zur Welt gekommen und werden in der Natur drei bis vier Monate von der Mutter aufgezogen, bis sie selbstständig sind“, erklärt Stadler. Deshalb könnten die Tiere erst rund um Weihnachten bereit für die Auswilderung sein. Bis dahin dürfen sie den Winter geschützt am Tierschutzhof verbringen. Dort stehen ihnen Wärme und ausreichend Futter zur Verfügung

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