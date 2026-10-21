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Bild auf 5.min.at zeigt den Bahnhof Gastein in Salzburg.
Zwischen Bad Gastein (der Bahnhof hier am Bild)
Salzburg
21/10/2026
Ab Samstag

Busse statt Züge: Diese Zugstrecke ist jetzt tagelang gesperrt

Zwischen Bad Gastein und Schwarzach-St. Veit (Salzburg) wird die Zugstrecke über das Wochenende gesperrt. Von Samstag bis Dienstagfrüh fahren Busse statt Züge.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(153 Wörter)
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Am Bahnhof Schwarzach-St. Veit (Pongau, Salzburg) wird dieser Tage ein altes Stellwerk modernisiert. Daher bleibt die Strecke bis nach Bad Gastein vier Tage lang gesperrt. Heißt: Von Samstag bis Dienstagfrüh fahren statt Zügen Busse durch das Gasteinertal zwischen Bischofshofen und Bad Gastein. Mit der Stellwerkerneuerung möchte man den Bahnverkehr zuverlässiger und leistungsfähiger machen. Das Stellwerk ist rund 30 Jahre alt und soll durch moderne Technik ersetzt werden.

Streckensperre „unumgänglich“

Zu Zugausfällen, Fahrplanänderungen und dem Einsatz von Schienenersatzverkehr kommt es zwischen Salzburg, Schwarzach, Mallnitz (Kärnten) und Saalfelden (Pinzgau, Salzburg) schon dieser Tage. Die Streckensperre dann ab Samstag sei „unumgänglich, um dieses Stellwerk in Betrieb zu nehmen“, so die ÖBB. Die Sperre wird nun auch dafür genutzt, um notwendige Arbeiten vor dem Winter durchzuführen. Die ÖBB investieren mehr als 50 Millionen Euro dafür.

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