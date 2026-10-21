Busse statt Züge: Diese Zugstrecke ist jetzt tagelang gesperrt

Am Bahnhof Schwarzach-St. Veit (Pongau, Salzburg) wird dieser Tage ein altes Stellwerk modernisiert. Daher bleibt die Strecke bis nach Bad Gastein vier Tage lang gesperrt. Heißt: Von Samstag bis Dienstagfrüh fahren statt Zügen Busse durch das Gasteinertal zwischen Bischofshofen und Bad Gastein. Mit der Stellwerkerneuerung möchte man den Bahnverkehr zuverlässiger und leistungsfähiger machen. Das Stellwerk ist rund 30 Jahre alt und soll durch moderne Technik ersetzt werden.

Streckensperre „unumgänglich“

Zu Zugausfällen, Fahrplanänderungen und dem Einsatz von Schienenersatzverkehr kommt es zwischen Salzburg, Schwarzach, Mallnitz (Kärnten) und Saalfelden (Pinzgau, Salzburg) schon dieser Tage. Die Streckensperre dann ab Samstag sei „unumgänglich, um dieses Stellwerk in Betrieb zu nehmen“, so die ÖBB. Die Sperre wird nun auch dafür genutzt, um notwendige Arbeiten vor dem Winter durchzuführen. Die ÖBB investieren mehr als 50 Millionen Euro dafür.