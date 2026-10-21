Auch Steirer erwischt: Polizei stoppt zahlreiche Verkehrssünder in kurzer Zeit

Für einen 35-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Liezen endete eine Fahrt in Salzburg mit einer Führerscheinabnahme. Nach einem Verkehrsunfall stellte die Polizei bei dem Mann eine deutliche Alkoholisierung fest.

Am Dienstagabend, dem 20. Oktober 2026, kam es im Gemeindegebiet von Hof bei Salzburg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Einer der Beteiligten war ein 35-jähriger Autofahrer aus dem steirischen Bezirk Liezen. Bei einem anschließenden Alkoholtest stellte die Polizei einen Wert von 1,34 Promille fest. Dem Mann wurde daraufhin der Führerschein abgenommen. Zudem muss er mit einer Anzeige rechnen.

Weitere Führerscheinabnahme in Salzburg

Bereits am Dienstagvormittag kontrollierte die Polizei im Stadtteil Salzburg Süd einen 27-jährigen Autofahrer aus dem Tennengau. Der Mann verweigerte einen Suchtmitteltest. Bei einer anschließenden klinischen Untersuchung wurde laut Polizei seine Fahruntauglichkeit festgestellt. Auch er musste seinen Führerschein abgeben und wurde angezeigt.

Zwei Männer ohne gültigen Führerschein erwischt

Am Mittwoch, dem 21. Oktober, gingen der Polizei bei Kontrollen in Hof und Koppl zwei weitere Lenker ins Netz. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer aus Salzburg war bereits seit einem Jahr ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs. Laut Polizei gab er an, trotzdem beinahe täglich zu fahren. Auch ein 73-jähriger Autofahrer aus dem Flachgau konnte keinen gültigen Führerschein vorweisen. Beiden Männern wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie müssen ebenfalls mit Anzeigen rechnen.