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/ ©Gerd Pachauer / BMI
Symbolfoto
Symbolfoto auf 5min.at zeigt eine Polizeikontrolle
Ein 73-Jähriger Mann wurde gleich doppelt innerhalb von nur zwei Tagen angezeigt.
Hof
22/10/2026
Kein Führerschein

Doppel-Anzeige: Polizei warnt 73-Jährigen – der hört nicht drauf

Ein 73-jähriger Salzburger ist Mittwochnachmittag, am 21. Oktober gegen 13.30 Uhr, von der Polizei in Hof (Flachgau, Salzburg) angehalten worden. Grund? Es war bekannt, dass er keinen Führerschein besitzt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)
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Dem 73-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle der Schlüssel abgenommen. Am Folgetag kam er auf die Polizeiinspektion, um sich diesen wieder abzuholen. Dabei wurde darauf hingewiesen und der Pensionist gewarnt, dass er angezeigt würde, wenn er sich neuerlich hinter das Steuer setzt. Das half scheinbar nicht wirklich, der Salzburger fuhr mit seinem Auto nämlich davon, berichten die Beamten nun.

73-Jähriger ignoriert Anhaltezeichen

Dicht verfolgt wurde er von einer Streife, die ihm auch Anhaltezeichen gab – die dieser jedoch ignorierte. Erst ein zweites Polizeiauto, das quer zum Fahrbahnrand abgestellt wurde, konnte den 73-Jährigen zum Anhalten bewegen. Er wird nun erneut angezeigt, erklärt man abschließend.

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