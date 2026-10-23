„Unglaubliche Ignoranz“: Buslenker soll verletzten Schwan zurückgelassen haben

Ein Schwan wird von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt. Doch statt Hilfe zu holen, soll der Lenker einfach weitergefahren sein. Tierschützer finden das blutende Tier wenig später auf einer Wiese. Das Tier verstarb.

Ein verletzter Schwan, der sich mit letzter Kraft von der Straße auf eine Wiese schleppt: Dieser Anblick bot sich einem Mitarbeiter der Pfotenhilfe am Mittwochabend in Seeham im Salzburger Flachgau. Zuvor soll ein Linienbus das Tier angefahren haben.

Schwan nach Zusammenstoß auf Straße zurückgelassen

Der Vorfall ereignete sich laut einer Aussendung der Pfotenhilfe am Mittwoch gegen 18.45 Uhr in Fraham, einem Ortsteil der Gemeinde Seeham. Ein Linienbus soll dort einen Schwan erfasst und schwer verletzt haben. Nach Darstellung der Tierschutzorganisation blieb das Tier zunächst mitten auf der Fahrbahn liegen. Der Buslenker soll jedoch nicht angehalten haben, um Hilfe zu organisieren, sondern weitergefahren sein. Eine Augenzeugin beobachtete den Vorfall und verständigte den nahe gelegenen Tierschutzhof Pfotenhilfe.

©PFOTENHILFE Die Pfotenhilfe vermutet, dass die inneren Verletzungen durch den Zusammenstoß zu schwer waren.

Verletztes Tier schleppte sich auf eine Wiese

Ein Mitarbeiter der Pfotenhilfe machte sich daraufhin sofort auf den Weg. Als er an der Unfallstelle eintraf, lag der Schwan nicht mehr auf der Straße. Das verletzte Tier hatte sich inzwischen auf eine angrenzende Wiese geschleppt. Nach kurzer Suche konnte der Mitarbeiter den blutenden Schwan entdecken und bergen. Anschließend brachte er ihn zum Tierschutzhof, wo die Mitarbeiter sofort mit der Erstversorgung begannen. Doch die Hoffnung, das Tier noch retten zu können, erfüllte sich nicht.

©PFOTENHILFE Der Schwan erlag seinen schweren Verletzungen.

Schwan stirbt noch vor Eintreffen des Tierarztes

Trotz der raschen Hilfe starb der Schwan, bevor der Tierarzt eintraf. Die Pfotenhilfe vermutet, dass die inneren Verletzungen durch den Zusammenstoß zu schwer waren. Eine tierärztlich bestätigte Todesursache wurde in der Aussendung nicht genannt. Für die Tierschützer ist nicht nur der Tod des Schwans erschütternd. Sie kritisieren vor allem, dass der Buslenker dem verletzten Tier nach ihrer Darstellung nicht geholfen haben soll.

Pfotenhilfe zeigt Buslenker an

Die Tierschutzorganisation hat deshalb Anzeige erstattet. Sie wirft dem Lenker einen Verstoß gegen die Hilfeleistungspflicht nach dem Tierschutzgesetz vor. „So eine unglaubliche Ignoranz gegenüber Tierleid darf nicht ungestraft bleiben“, erklärt Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler. Sie verweist darauf, dass Personen, die ein Tier verletzen und anschließend weder selbst helfen noch Hilfe organisieren, mit einer Geldstrafe von bis zu 3.750 Euro rechnen müssen. „Der Tierschutz hat hierzulande Verfassungsrang und muss daher auch entsprechend ernstgenommen werden“, betont Stadler. Ob tatsächlich ein strafbarer Verstoß vorliegt, müssen nun die zuständigen Behörden prüfen.