Weniger Stunden, neues Gehalt: Diese Salzburger dürfen freiwillig wechseln

Beim Roten Kreuz in Salzburg gibt es mit 1. Jänner 2027 ein neues Gehaltsschema - inklusive weniger Stunden und verbesserten Zulagen. Wann man Stunden reduzieren möchte, bleibt einem dabei (fast) selbst überlassen.

Das neue Gehaltsschema für die hauptamtlichen Einsatzkräfte wird beim Roten Kreuz Salzburg mit 1. Jänner 2027 eingeführt. Kern der Neuregelung ist dabei die Verkürzung der regulären Wochenarbeitszeit von bisher 40 auf dann 37,5 Stunden. Ergänzt wird das ganze durch eine neue Gehaltsstruktur, angepasste Entlohnungsgruppen und neue Zulagen, heißt es seitens des Roten Kreuzes nun. Mit den Maßnahmen möchte man auf die veränderten Anforderungen am Arbeitsmarkt reagieren.

Rotes Kreuz will „bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit“

Mit der Reduktion der Wochenarbeitszeit will das Rote Kreuz Salzburg einen Beitrag „zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit“ leisten. Bei der Entlohnung profitieren im neuen Schema insbesondere Mitarbeiter in bisher niedriger eingestuften Entlohnungsgruppen durch eine Neubewertung ihrer Tätigkeit und die Zuordnung in höhere Gruppen. Gleichzeitig flacht man die Gehaltskurve ab, wodurch die Unterschiede zwischen den einzelnen Entwicklungsstufen geringer und die Einstiegsgehälter attraktiver werden.

Was die Wahlfreiheit für bereits Angestellte bedeutet

Für all jene Mitarbeiter, die bereits beim Roten Kreuz angestellt sind, gibt es auch eine Wahlfreiheit. Sie können insgesamt fünf Jahre lang – also bis Ende 2031 – entscheiden, ob und wann sie ins neue Gehaltsschema wechseln wollen. Sollte man bis dahin nicht gewechselt sein, geschieht es dann automatisch. Um die Entscheidung so fundiert wie möglich zu machen, erhalten alle bestehenden Mitarbeiter eine individuelle Vergleichsrechnung, die ihre derzeitige Entlohnung mit dem neuen Gehaltsschema gegenüberstellt. Übrigens: Generell automatisch im neuen Gehaltsschema werden jene Mitarbeiter sein, die ab dem 1. Jänner 2027 beim Roten Kreuz Salzburg eintreten. Sollte man dazu Fragen haben, kann man sich allgemein an die jeweiligen Abteilungs- bzw. Bezirksleiter, den Betriebsrat sowie die Personalabteilung wenden.

„Uns als Betriebsrat war besonders wichtig, dass…“

Sabine Tischler, Landesgeschäftsführerin des Roten Kreuzes Salzburg, weiß: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten jeden Tag Großartiges für die Menschen in Salzburg. Mit dem neuen Gehaltsschema schaffen wir Rahmenbedingungen, die dieser wertvollen Arbeit gerecht werden und den Anforderungen eines modernen Arbeitsmarktes entsprechen.“ Und der Betriebsratsvorsitzende des Roten Kreuzes Salzburg, Alexander Maier, ergänzt noch: „Uns als Betriebsrat war besonders wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen selbstbestimmt und ohne Zeitdruck entscheiden können. Mit der fünfjährigen Optionsmöglichkeit schaffen wir die notwendige Sicherheit, um die persönliche Situation sorgfältig zu prüfen. Gleichzeitig war es uns ein großes Anliegen, insbesondere die unteren Einkommensgruppen zu stärken und die Arbeitsbedingungen insgesamt zu verbessern.“