Polizei klärt Anlagebetrug an 75-jähriger Salzburgerin: Über 27.000 Euro Schaden

Eine 75-jährige Salzburgerin ist Opfer einer raffinierten Betrugsmasche geworden: Über eine Schein-Investitionsplattform knöpften Kriminelle ihr mehr als 27.000 Euro ab. Die Seniorin verkaufte dafür sogar ihre Goldbarren

Um Vertrauen aufzubauen, täuschten die Kriminellen rasch erste Gewinne auf der Plattform vor und überwiesen der Seniorin sogar 2.000 Euro auf ihr Konto.

Um Vertrauen aufzubauen, täuschten die Kriminellen rasch erste Gewinne auf der Plattform vor und überwiesen der Seniorin sogar 2.000 Euro auf ihr Konto.

Ein schwerer Fall von Online-Anlagebetrug konnte durch umfangreiche Ermittlungen der Polizei aufgeklärt werden: Eine 75-jährige Frau aus Salzburg fiel professionellen Betrügern zum Opfer und verlor dabei mehr als 27.000 Euro. Als Tatverdächtige wurde eine 71-jährige Frau aus Oberösterreich ausgeforscht.

Hohe Renditeversprechen als Köder

Die Salzburgerin war im April 2026 über eine Online-Werbeanzeige auf eine angebliche Investitionsplattform aufmerksam geworden. Vermittelt wurden ihr hohe Gewinne, woraufhin sie erste Geldbeträge auf ein von den Tätern eingerichtetes Konto einzahlte. Um die Seniorin in Sicherheit zu wiegen und den Schein aufrechtzuerhalten, zeigten die Täter auf der Plattform rasch erste Schein-Gewinne an und überwiesen ihr zwischenzeitlich sogar 2.000 Euro auf ihr echtes Bankkonto.

Goldbarren verkauft und Geld an Kurier übergeben

Das Vertrauen der Geschädigten war damit gewonnen. Unter dem Vorwand weiterer Investitionen drängten die Täter die Frau zu weiteren Einzahlungen. Schließlich verkaufte die 75-Jährige sogar ihre Goldbarren und übergab den Erlös persönlich an einen von der Täterschaft geschickten Kurier.

Falsche Lizenzgebühren und dubioses Kreditangebot

Als die Frau schließlich die Auszahlung ihrer angeblichen Gewinne forderte, verlangten die Betrüger die vorherige Entrichtung einer angeblichen „Lizenzgebühr“. Die Salzburgerin überwies den Betrag auf ein deutsches Bankkonto. Zusätzlich wurde ihr ein vermeintlicher Kredit in Höhe von 19.800 Euro zur Begleichung weiterer Gebühren in Aussicht gestellt. Diesen Betrag sollte sie bar abheben und erneut in einem Kuvert an einen Kurier übergeben.

Ermittlungserfolg führt nach Oberösterreich

Im Zuge der polizeilichen Nachforschungen stellte sich heraus, dass dieser Geldbetrag mit einem Verfahren der Polizeiinspektion Amstetten in Zusammenhang steht. Den Ermittlern gelang es schließlich, eine 71-jährige Oberösterreicherin als Beschuldigte zu identifizieren. Sie wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Der 75-jährigen Geschädigten entstand durch die geschickte Täuschung ein Gesamtschaden von über 27.000 Euro.