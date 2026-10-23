„Tragödie hat 4 Menschen das Leben gekostet“: Alpenverein gibt emotionales Versprechen

Die Staatsanwaltschaft Salzburg stellt die Ermittlungen gegen eine Alpenvereins-Tourenleiterin ein. Diese hatte im Jänner einen Ausbildungskurs im Bereich des Thronecks geführt, als eine Lawine die gesamte Gruppe verschüttete.

Keinen Fehler gemacht und trotzdem vier Menschen verloren: Der Schmerz sitzt beim Alpenverein nach wie vor tief.

Keinen Fehler gemacht und trotzdem vier Menschen verloren: Der Schmerz sitzt beim Alpenverein nach wie vor tief.

Nach dem tragischen Lawinenunglück im Großarltal vom 17. Jänner 2026 stellt die Staatsanwaltschaft Salzburg das Verfahren gegen die Kursleiterin ein, da kein Sorgfaltsverstoß nachgewiesen wurde. Damals war eine siebenköpfige Ausbildungsgruppe des Österreichischen Alpenvereins am Throneck (Großarltal) verschüttet worden; vier Personen kamen dabei ums Leben, die staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin sowie zwei weitere Teilnehmer überlebten. Nach der Einstellung der Ermittlungen hebt der Alpenverein seine Verpflichtung hervor, die Sicherheit im Bergsport weiter zu stärken.

Alpenverein: „Wir werden alles tun, damit sich eine solche Tragödie nicht wiederholt“

„Dieses Unglück hat vier Menschen aus unserer Gemeinschaft das Leben gekostet. Unsere Gedanken sind nach wie vor bei ihren Familien, Freundinnen und Freunden sowie bei jenen, die das Unglück überlebt haben und mit den Folgen dieses traumatischen Ereignisses leben müssen. Die Einstellung des Ermittlungsverfahrens bestätigt, dass unsere Kursleiterin nach bestem Wissen gehandelt hat. Darüber sind wir erleichtert. Es ändert aber nichts an unserer tiefen Betroffenheit. Unsere Verantwortung als Alpenverein bleibt: aus diesem Unglück zu lernen und alles in unserem Einflussbereich zu tun, damit sich eine solche Tragödie möglichst nicht wiederholt“, betont Wolfgang Schnabl, Präsident des Österreichischen Alpenvereins.

Alpenverein will sich in Punkto Sicherheit stetig weiterentwickeln

Wie die behördlichen Untersuchungen zeigten, trifft die verantwortliche Berg- und Skiführerin keine Schuld an dem Vorfall. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft war der Lawinenabgang im Großarltal an diesem Tag und an jener Stelle nicht absehbar. Jörg Randl, Bergsportleiter beim Österreichischen Alpenverein, betont dazu, dass selbst eine umsichtige Planung, fundierte Expertise und das Einhalten aller Sicherheitsregeln ein Unglück nicht absolut verhindern können. „Trotz des unvermeidbaren Restrisikos verstehe der Alpenverein das Geschehen als klaren Ansporn, die eigenen Sicherheitsmaßnahmen fortlaufend zu optimieren. „Auch wenn ein Restrisiko nie vollständig ausgeschlossen werden kann, so sehen wir den Auftrag klar, in Punkto Sicherheit uns stetig weiterzuentwickeln“, verspricht Randl.