Mit 1,84 Promille am Steuer: 22-Jähriger verursacht Unfallserie und flieht

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Abend des 23. Oktober auf der B311 in Högmoos (Pinzgau, Salzburg) eine Spur der Verwüstung hinterlassen und anschließend Fahrerflucht begangen.

Der 22-jährige Pinzgauer verlor die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Straße ab und rammte zunächst einen Zaun sowie einen Holzstapel. Durch die Wucht des Aufpralls wurden neben dem eigenen Wagen auch zwei dort geparkte Fahrzeuge beschädigt. Anstatt anzuhalten und den Schaden zu melden, setzte der junge Mann seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle.

Flucht währte jedoch nur kurz

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte umgehend die Polizei und lieferte entscheidende Hinweise auf den Flüchtigen. Die Beamten konnten den Unfalllenker rasch ausforschen. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Die Polizisten untersagten dem 22-Jährigen die Weiterfahrt und nahmen ihm den Führerschein an Ort und Stelle vorläufig ab. Der Mann blickt nun mehreren Anzeigen entgegen.