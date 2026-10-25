Brand in Salzburg: Wohnung komplett zerstört, 4 Personen im Krankenhaus

Ein Großeinsatz in Salzburg-Lehen forderte am Samstagabend vier Verletzte und zerstörte eine Wohnung komplett. Während die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen verhinderte, ermittelt die Kriminalpolizei nun die Brandursache.

Der 27-jährige Mieter blieb unverletzt, machte bei der polizeilichen Vernehmung jedoch widersprüchliche Angaben zum Hergang.

Der 27-jährige Mieter blieb unverletzt, machte bei der polizeilichen Vernehmung jedoch widersprüchliche Angaben zum Hergang.

Ein Großeinsatz der Feuerwehr hat am Samstagabend, dem 24. Oktober 2026, Schlimmeres in Salzburg-Lehen verhindert. Gegen Abend brach in einem dortigen Mehrparteienhaus ein Brand aus, der eine Wohnung vollständig zerstörte. Vier Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht.

Ausbreitung konnte eingedämmt werden

Nach ersten Erkenntnissen nahm das Feuer seinen Ausgang im Inneren der betroffenen Wohnung. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es durch ein rasches Eingreifen, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf benachbarte Wohneinheiten im Gebäude rechtzeitig abzuwenden.

27-Jähriger Bewohner machte unklare Angaben zur Entstehung des Feuers

Der 27-jährige Bewohner der vollständig ausgebrannten Wohnung konnte sich retten, verwickelte sich bei den ersten Befragungen jedoch in Widersprüche: Er machte bislang unterschiedliche Angaben zur Entstehung des Feuers. Aufgrund der unklaren Sachlage hat das Kriminalreferat die weiteren Ermittlungen übernommen, um die genaue Brandursache zu klären. Die vier verletzten Hausbewohner verbleiben vorerst zur medizinischen Kontrolle im Klinikum.