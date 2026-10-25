Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Fotomontage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Autofahrer und daneben Cannabis.
Erst Geisterfahrt mit 1,18 Promille, dann Kokain und Cannabis am Steuer: Zwei Führerschein-Abnahmen hielten Salzburgs Polizei am Abend des 24. Oktober in Atem.
Salzburg
25/10/2026
Im Stadtzentrum

Geisterfahrt und Drogen-Cocktail: Polizei zieht zwei berauschte Lenker aus dem Verkehr

Die Salzburger Polizei hat am Abend des 24. Oktober zwei verkehrsunsichere Autofahrer gestoppt und deren Führerscheine an Ort und Stelle eingezogen. Unter anderem wegen einer gefährlichen Geisterfahrt in einer Einbahnstraße.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(189 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Gegen Abend trafen Beamte am Rudolfskai im Salzburger Stadtzentrum auf einen 25-jährigen Autolenker. Der junge Mann hatte zuvor das Vorschriftszeichen „Einfahrt verboten“ ignoriert und war entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in die Einbahnstraße eingefahren – und fuhr dabei direkt auf eine Polizeistreife zu. Bei der anschließenden Anhaltung ergab ein Alkomattest einen Wert von 1,18 Promille. Die Polizisten nahmen dem 25-Jährigen den Führerschein sofort ab. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Unterwegs auf Alkohol, Kokain und Cannabis

Ebenfalls am Abend geriet ein 43-jähriger Probeführerscheinbesitzer in das Visier der Exekutive. Bei der Kontrolle zeigte ein Alkoholtest einen Wert von 0,48 Promille – zu viel für die strengere 0,1-Promille-Grenze, die für Lenker auf Probe gilt. Da der Mann zudem deutliche Symptome einer Beeinträchtigung durch Rauschmittel aufwies, führten die Beamten einen Speichelschnelltest durch. Dieser schlug positiv auf Kokain und Cannabis an. Eine anschließende Begutachtung durch einen Amtsarzt verweigerte der 43-Jährige jedoch. Auch in diesem Fall wurde der Führerschein vorläufig eingezogen; der Lenker wird bei den zuständigen Behörden angezeigt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at