Geisterfahrt und Drogen-Cocktail: Polizei zieht zwei berauschte Lenker aus dem Verkehr

Die Salzburger Polizei hat am Abend des 24. Oktober zwei verkehrsunsichere Autofahrer gestoppt und deren Führerscheine an Ort und Stelle eingezogen. Unter anderem wegen einer gefährlichen Geisterfahrt in einer Einbahnstraße.

Gegen Abend trafen Beamte am Rudolfskai im Salzburger Stadtzentrum auf einen 25-jährigen Autolenker. Der junge Mann hatte zuvor das Vorschriftszeichen „Einfahrt verboten“ ignoriert und war entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in die Einbahnstraße eingefahren – und fuhr dabei direkt auf eine Polizeistreife zu. Bei der anschließenden Anhaltung ergab ein Alkomattest einen Wert von 1,18 Promille. Die Polizisten nahmen dem 25-Jährigen den Führerschein sofort ab. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Unterwegs auf Alkohol, Kokain und Cannabis

Ebenfalls am Abend geriet ein 43-jähriger Probeführerscheinbesitzer in das Visier der Exekutive. Bei der Kontrolle zeigte ein Alkoholtest einen Wert von 0,48 Promille – zu viel für die strengere 0,1-Promille-Grenze, die für Lenker auf Probe gilt. Da der Mann zudem deutliche Symptome einer Beeinträchtigung durch Rauschmittel aufwies, führten die Beamten einen Speichelschnelltest durch. Dieser schlug positiv auf Kokain und Cannabis an. Eine anschließende Begutachtung durch einen Amtsarzt verweigerte der 43-Jährige jedoch. Auch in diesem Fall wurde der Führerschein vorläufig eingezogen; der Lenker wird bei den zuständigen Behörden angezeigt.