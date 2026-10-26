Auto gegen LKW: Unfall auf Felbertauernstraße endet tödlich

Auf der Felbertauernstraße in Mittersill (Pinzgau, Salzburg) ist es schon am 21. Oktober 2026 um 11.30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem Auto gekommen.

Der Autofahrer war dort aus unbekannter Ursache bei der Einfahrt des Tunnels in Richtung Lienz (Osttirol) mit einem aus der entgegengesetzten Fahrtrichtung kommenden LKW frontal kollidiert. Während die Rettung die Insassen des Autos versorgte, blieb der LKW-Lenker unverletzt, berichtet die Polizei nun. Der 68-jährige Autofahrer ist seinen schweren Verletzungen am 25. Oktober 2026 im Krankenhaus erlegen. Seine 40-jährige Beifahrerin wurde unbestimmten Grades verletzt, so die Beamten. Ein Alkotest mit dem LKW-Fahrer verlief negativ, einer mit dem Autofahrer war nicht mehr möglich.