Das ist Salzburgs Dialektwort 2026

Mei, wie griawig! Nach einem Rekord-Ansturm von mehr als 700 Begriffsvorschlägen steht Salzburgs sprachlicher Favorit für das Jahr 2026 fest: Der Sieg geht an einen Ausdruck, der pure Sympathie auf den Punkt bringt.

Das Salzburger Dialektwort des Jahres 2026 steht fest: „Griawig“ hat das Rennen gemacht. Der Begriff, der so viel wie „lieb“, „nett“ oder „süß“ bedeutet, setzte sich in einer Publikumsabstimmung des ORF Salzburg gegen vier Konkurrenten durch. Insgesamt standen über 700 eingereichte Mundartbegriffe zur Auswahl.

Sechsköpfige Jury wählte aus 700 eingereichten Mundartwörtern aus: Publikum entschied

Mehr als 700 Einsendungen, fünf Finalisten und eine Woche Abstimmung: Die Suche nach dem Dialektwort des Jahres stieß seit dem 7. Oktober auf riesige Resonanz. Nach der Vorauswahl durch eine sechsköpfige Fachjury entschied das Publikumsvoting zugunsten von „griawig“. Ein Begriff, der im Salzburger Sprachraum für all das steht, was besonders nett, sympathisch oder herzig ist.

Typisch salzburgerische Prägung

Für die engere Auswahl legte die Jury klare Kriterien an: Die Begriffe mussten mehrfach eingereicht worden sein, bis heute im Alltag verwendet werden und eine typisch salzburgische Prägung aufweisen. Neben ORF-Landesdirektorin Waltraud Langer saßen Sprachwissenschaftler und Kulturschaffende aus den Salzburger Regionen in der Fachjury. Nach einwöchiger Publikumsabstimmung gab Radio Salzburg am 28. Oktober das Ergebnis bekannt: „Griawig“ ist das Dialektwort des Jahres 2026.