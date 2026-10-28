Ohne Helm unterwegs: 76-jähriger Radfahrer stieß mit LKW zusammen

Am 28. Oktober verletzte sich ein 76-jähriger Fahrradfahrer bei einer Kollision mit einem Lastkraftwagen. Die Alkotests der Unfallgegner verliefen beide negativ. Die Rettung brachte den Flachgauer ins Krankenhaus.

Am Vormittag des 28. Oktober war ein 55-Jähriger mit einem Lastkraftwagen auf der Linzer Bundesstraße in Salzburg-Gnigl stadtauswärts unterwegs. Aus unbekannter Ursache übersah er dabei einen 76-jährigen Radfahrer. Bei der Kollision kam der 76-Jährige, der keinen Helm trug, zu Sturz. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der verletzte Radfahrer in das Unfallkrankenhaus gebracht.