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/ ©Kzenon-stock.adobe.com
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Radunfall mit einem Auto.
Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.
Salzburg
28/10/2026
Notarzt im Einsatz

Ohne Helm unterwegs: 76-jähriger Radfahrer stieß mit LKW zusammen

Am 28. Oktober verletzte sich ein 76-jähriger Fahrradfahrer bei einer Kollision mit einem Lastkraftwagen. Die Alkotests der Unfallgegner verliefen beide negativ. Die Rettung brachte den Flachgauer ins Krankenhaus.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(68 Wörter)
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Am Vormittag des 28. Oktober war ein 55-Jähriger mit einem Lastkraftwagen auf der Linzer Bundesstraße in Salzburg-Gnigl stadtauswärts unterwegs. Aus unbekannter Ursache übersah er dabei einen 76-jährigen Radfahrer. Bei der Kollision kam der 76-Jährige, der keinen Helm trug, zu Sturz. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der verletzte Radfahrer in das Unfallkrankenhaus gebracht.

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