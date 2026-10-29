Handy-Diebstahl eskaliert an Haltestelle: 29-jähriger Dieb geht auf Bekannte los

Nach einem dreisten Diebstahl und anschließender Gewaltanwendung klickten für einen 29-jährigen Flachgauer am Mittwoch die Handschellen. Der Mann soll fünf Mobiltelefone aus der Wohnung einer Bekannten gestohlen haben.

Ein 29-Jähriger stahl fünf Handys. Nachdem die Besitzerin ihm auf die Schliche kam, reagierte er aggressiv.

Ein 29-Jähriger stahl fünf Handys. Nachdem die Besitzerin ihm auf die Schliche kam, reagierte er aggressiv.

Der Vorfall ereignete sich am 28. Oktober im Salzburger Stadtteil Liefering. Der amtsbekannte Verdächtige hielt sich in der Wohnung einer 20-jährigen Bekannten auf und nutzte offenbar einen unbeobachteten Moment, um fünf Mobiltelefone an sich zu nehmen und zu flüchten. Die junge Frau bemerkte das Fehlen der Geräte kurz darauf und nahm selbst die Verfolgung auf. An einer nahegelegenen Bushaltestelle stellte sie den 29-Jährigen zur Rede.

Konfrontation an Bushaltestelle

Um sich die Beute zu sichern, reagierte der Mann sofort aggressiv und setzte Gewalt gegen die 20-Jährige ein. Die Salzburgerin überstand die Auseinandersetzung glücklicherweise unverletzt. Dem mutmaßlichen Täter gelang zunächst die Flucht, doch die alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Eine Streife konnte den Flüchtigen schließlich im Stadtteil Elisabeth-Vorstadt stoppen und festnehmen. Bei dem Zugriff stellten die Beamten vier der fünf gestohlenen Smartphones sicher; der Verbleib des fünften Geräts ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2026 um 11:30 Uhr aktualisiert