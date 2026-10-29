60-jähriger Salzburger stürzt mit seinem Auto in die Tiefe

Mittels E-Call wurden am Donnerstag die Einsatzkräfte auf die Schlossalm alarmiert. Ein Mann hatte sich mit seinem Auto mehrmals überschlagen.

Am Donnerstagnachmittag wurde die Bergrettung Bad Hofgastein auf die Schlossalm alarmiert. Nahe des Speicherteiches war ein Fahrzeug abgestürzt. Das E-Call-System löste daraufhin Alarm aus.

©BR Bad Hofgastein Der Blick auf die Einsatzstelle am Brandbichl auf der Schlossalm.

Fahrer nur leicht verletzt

Auch der Rettungshubschrauber flog auf die Schlossalm, um den 60-jährigen Fahrer des Autos zu versorgen, er wurde nur leicht verletzt. „Der Fahrzeuglenker hatte angesichts des schweren Unfallhergangs durchaus Glück“, sagt Einsatzleiter Roman Brandstätter von der Bergrettung. Im Einsatz standen außerdem die Feuerwehr und die Polizei.