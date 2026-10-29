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/ ©BR Bad Hofgastein
Das Bild auf 5min.at zeigt das völlig zerstörte Auto.
Das Unfallauto überschlug sich mehrfach, und wurde komplett zerstört.
Bad Hofgastein
29/10/2026
Leicht verletzt

60-jähriger Salzburger stürzt mit seinem Auto in die Tiefe

Mittels E-Call wurden am Donnerstag die Einsatzkräfte auf die Schlossalm alarmiert. Ein Mann hatte sich mit seinem Auto mehrmals überschlagen.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)
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Am Donnerstagnachmittag wurde die Bergrettung Bad Hofgastein auf die Schlossalm alarmiert. Nahe des Speicherteiches war ein Fahrzeug abgestürzt. Das E-Call-System löste daraufhin Alarm aus.

Das Bild auf 5min.at zeigt die Unfallstelle auf der Schlossalm.
©BR Bad Hofgastein
Der Blick auf die Einsatzstelle am Brandbichl auf der Schlossalm.

Fahrer nur leicht verletzt

Auch der Rettungshubschrauber flog auf die Schlossalm, um den 60-jährigen Fahrer des Autos zu versorgen, er wurde nur leicht verletzt. „Der Fahrzeuglenker hatte angesichts des schweren Unfallhergangs durchaus Glück“, sagt Einsatzleiter Roman Brandstätter von der Bergrettung. Im Einsatz standen außerdem die Feuerwehr und die Polizei.

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