Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Montage: Canva / LPD
Das Bild auf www.5min.at zeigt Polizeibeamte und eine Baustelle.
Die Täter sind flüchtig: Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich.
Straßwalchen/Anthering
30/10/2026
Täter geflüchtet

Baustellendiebe im Flachgau: Kupferkabel, Bagger-Zubehör und Diesel erbeutet

Unbekannte Täter haben im Flachgau auf zwei Baustellen zugeschlagen und dabei beträchtlichen Schaden angerichtet. Die Diebe hatten es gezielt auf Buntmetall, schwere Baumaschinenteile und Treibstoff abgesehen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(169 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der erste Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen dem 20. und 27. Oktober 2026 in Straßwalchen (Salzburg) Auf einem dortigen Baustellengelände machten sich die Täter an mehreren ungesicherten Kabelrollen zu schaffen. Sie zwickten systematisch etliche Lagen wertvoller Kupferkabel ab und transportierten das Buntmetall ab.

Diebstahl gestaltete sich extrem aufwendig

Nur kurz darauf kam es in der Nacht auf den 28. Oktober zu einem weiteren Einbruch auf einer Baustelle in Anthering – diesmal mit erheblichem technischem Aufwand: Die Täter starteten unbefugt einen abgestellten Minibagger, um dessen Greifarm anzuheben. Nur so gelang es ihnen, einen daran montierten Hydraulikhammer fachgerecht zu demontieren und zu stehlen. Bevor sie das Gelände verließen, zapften sie von einem weiteren Bagger noch Diesel ab.

Gesamtschaden von niedrigen fünfstelligem Eurobereich

In beiden Fällen gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Der Gesamtschaden durch die Diebstähle beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at