Baustellendiebe im Flachgau: Kupferkabel, Bagger-Zubehör und Diesel erbeutet

Unbekannte Täter haben im Flachgau auf zwei Baustellen zugeschlagen und dabei beträchtlichen Schaden angerichtet. Die Diebe hatten es gezielt auf Buntmetall, schwere Baumaschinenteile und Treibstoff abgesehen.

Der erste Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen dem 20. und 27. Oktober 2026 in Straßwalchen (Salzburg) Auf einem dortigen Baustellengelände machten sich die Täter an mehreren ungesicherten Kabelrollen zu schaffen. Sie zwickten systematisch etliche Lagen wertvoller Kupferkabel ab und transportierten das Buntmetall ab.

Diebstahl gestaltete sich extrem aufwendig

Nur kurz darauf kam es in der Nacht auf den 28. Oktober zu einem weiteren Einbruch auf einer Baustelle in Anthering – diesmal mit erheblichem technischem Aufwand: Die Täter starteten unbefugt einen abgestellten Minibagger, um dessen Greifarm anzuheben. Nur so gelang es ihnen, einen daran montierten Hydraulikhammer fachgerecht zu demontieren und zu stehlen. Bevor sie das Gelände verließen, zapften sie von einem weiteren Bagger noch Diesel ab.

Gesamtschaden von niedrigen fünfstelligem Eurobereich

In beiden Fällen gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Der Gesamtschaden durch die Diebstähle beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen