Polizei-Kontrollen mit Folgen: Mehrere Salzburger Lenker verlieren Führerschein

Drogen, Alkohol und massive Verstöße gegen Lenkzeiten: Bei umfangreichen Verkehrskontrollen in Salzburg deckte die Polizei gleich mehrere Vergehen auf. Für einige Lenker hatte das empfindliche Konsequenzen.

Am Freitag, dem 30. Oktober 2026, führten Beamte der Landesverkehrsabteilung Salzburg gemeinsam mit mehreren Polizeistreifen umfangreiche Verkehrskontrollen im Bundesland durch. Dabei stießen die Polizisten auf mehrere schwerwiegende Verstöße gegen die Straßenverkehrs- und Transportvorschriften.

Lkw-Fahrer seit Wochen ohne Fahrerkarte unterwegs

Am Nachmittag kontrollierten die Beamten auf der B156 im Gemeindegebiet von Anthering in Fahrtrichtung Oberndorf einen deutschen Lkw samt Anhänger. Dabei stellte sich heraus, dass der 40-jährige Lenker ohne gesteckte Fahrerkarte unterwegs war. Eine Auswertung ergab, dass der Mann bereits seit mehr als zwei Wochen Fahrten ohne Fahrerkarte durchgeführt hatte. Nach der Zuordnung der Lenkzeiten stellten die Polizisten zahlreiche schwerwiegende Verstöße gegen die geltenden Lenk- und Ruhezeitvorschriften fest. Der 40-Jährige wird wegen des Verdachts der Fälschung eines Beweismittels bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt. Weitere Anzeigen wegen Verstößen gegen die Sozialvorschriften und das Güterbeförderungsgesetz folgen.

Drogentest positiv auf Kokain und Cannabis

Auch in der Salzburger Schwarzstraße wurden die Beamten fündig. Bei der Kontrolle eines 26-jährigen Probeführerscheinbesitzers bemerkten die Polizisten mehrere Anzeichen einer möglichen Suchtgiftbeeinträchtigung. Ein Speichelschnelltest reagierte positiv auf Kokain und Cannabis. Der Mann verweigerte anschließend die Vorführung zum Amtsarzt. Die Beamten nahmen ihm daraufhin den Führerschein vorläufig ab. Eine Anzeige wird erstattet.

68-Jährige hatte Führerschein bereits verloren

Am späten Nachmittag wurden Polizisten zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in der Pflegerstraße in Salzburg gerufen. Bei der Unfallaufnahme stellten sie bei einer 68-jährigen Lenkerin deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Die Frau verweigerte jedoch den Alkomattest. Besonders brisant: Ihr Führerschein war bereits zuvor entzogen worden. Die Beamten untersagten ihr die Weiterfahrt und nahmen ihr den Fahrzeugschlüssel ab.

Weiterer Lenker unter Drogeneinfluss

Gegen 17 Uhr kontrollierten Polizisten in Hof bei Salzburg einen 20-jährigen Autofahrer. Aufgrund auffälliger Symptome führten sie einen Drogenschnelltest durch, der positiv auf Cannabis ausfiel. Eine anschließende klinische Untersuchung bestätigte die Fahruntauglichkeit des Mannes. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und nahm seinen Führerschein vorläufig ab. Auch ihn erwartet eine Anzeige.