Brand mit Absicht gelegt? Polizei nimmt Bewohner fest

Ein verheerender Wohnungsbrand in Salzburg-Lehen hielt Ende Oktober die Einsatzkräfte auf Trab. Vier Menschen mussten ins Krankenhaus. Nun steht fest: Das Feuer wurde absichtlich gelegt. Ein 27-Jähriger wurde festgenommen.

Nach einem Wohnungsbrand in Salzburg-Lehen wurde ein 27-jähriger Bewohner wegen des Verdachts der Brandstiftung festgenommen.

Nach einem Wohnungsbrand in Salzburg-Lehen wurde ein 27-jähriger Bewohner wegen des Verdachts der Brandstiftung festgenommen.

Am Abend des 24. Oktober 2026 brach in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses im Salzburger Stadtteil Lehen ein Feuer aus. Die Flammen zerstörten die betroffene Wohnung vollständig. Nur durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass der Brand auf weitere Wohnungen übergriff. Vier Personen mussten aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst zur Kontrolle in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht werden.

Bewohner machte widersprüchliche Angaben

Schon kurz nach dem Brand rückte ein 27-jähriger Bewohner der ausgebrannten Wohnung in den Fokus der Ermittlungen. Laut Polizei hatte der Mann unterschiedliche Angaben zur möglichen Brandursache gemacht. Das Kriminalreferat übernahm daraufhin die weiteren Ermittlungen.

Ermittler bestätigen Brandstiftung

Nun ist der Fall offenbar geklärt: Wie die Polizei Salzburg mitteilt, ergaben die Ermittlungen, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Demnach wurde eine externe Zündquelle eingebracht. Der 27-jährige Bewohner wurde als Tatverdächtiger festgenommen. Weitere Einzelheiten zum möglichen Motiv oder zum genauen Ablauf der mutmaßlichen Brandstiftung wurden bislang nicht bekannt gegeben.