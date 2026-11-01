Von Begleitern verlassen: Kletterer (20) aus 2.600 Metern gerettet

Drei Deutsche stiegen trotz Sturmwarnung in den Königsjodler ein. Als ein 20-Jähriger auf 2.600 Metern kollabierte, ließen ihn seine Begleiter zurück. Die Bergrettung kämpfte 14 Stunden um sein Leben.

Am Salzburger Hochkönig: In der Nacht von Samstag auf Sonntag musste die Bergrettung Mühlbach zu einem Nachteinsatz auf rund 2.600 Metern Seehöhe ausrücken. Ein 20-jähriger deutscher Bergsteiger war im Klettersteig „Königsjodler“ erschöpft und unterkühlt zusammengebrochen. Seine beiden Begleiter ließen ihn zurück und stiegen weiter auf. Die drei jungen Bergsteiger aus Deutschland waren am Samstagnachmittag trotz Warnung einer anderen Bergsteigerin und einer ausgesprochen schlechten Wetterprognose viel zu spät in die extrem anspruchsvolle Tour eingestiegen.

Begleiter stiegen weiter auf

Im Bereich des Notausstiegs auf rund 2.600 Metern ging bei dem 20-Jährigen nichts mehr. Völlig entkräftet setzte er gegen 19 Uhr den Notruf ab. Seine beiden Bergkameraden dachten jedoch offenbar nicht an einen gemeinsamen Verbleib: Sie stiegen ohne ihn weiter auf und erreichten noch in der Nacht das bereits geschlossene Matrashaus auf 2.941 Metern Seehöhe. Ein Anflug des alarmierten Rettungshubschraubers C14 war wegen des einbrechenden Unwetters unmöglich. Die Bergretter aus Mühlbach mussten daher zu Fuß von der Stegmoosalm aufsteigen. „Bereits der Aufstieg war aufgrund der herrschenden Witterungsbedingungen auch für unsere Einsatzkräfte fordernd“, berichtet der Einsatz- und Ortsstellenleiter von Mühlbach, Wolfgang Haggenmüller.

Anweisungen über das Telefon

Gemeinsam mit dem Pongauer Bezirksleiter hielt er ununterbrochen telefonischen Kontakt zu dem frierenden 20-Jährigen. Da der Notausstieg durch das steile, vereiste und felsige Birgkar führte, war er nur mit Steigeisen begehbar. Die Helfer instruierten den Mann am Telefon eindringlich, sich unablässig zu bewegen und keinesfalls allein abzusteigen.

Kälteeinbruch, Schneesturm und Lawinengefahr

Während des Aufstiegs schlug das Wetter um: Ein Kälteeinbruch brachte dichten Schneefall. Erst kurz vor Mitternacht gelang es den elf Bergrettern, den von seinen Kollegen im Stich gelassenen Mann auf 2.600 Metern zu erreichen. Was folgte, war ein lebensgefährlicher Abstieg im Tiefschnee: „Er wurde für den Abstieg im Tiefschnee angeseilt. Es hatte rund 20 cm geschneit und der Steig war nicht mehr sichtbar, es herrschte Absturzgefahr, die Wegfindung war sehr schwierig. Außerdem gingen auch Schneerutschen im steilen Gelände ab. Es war für alle lebensgefährlich. Unsere Mannschaft erreichte bei dichtem Schneetreiben und wenig Sicht erst um 8.18 Uhr die Erichhütte“, schildert die Bergrettung.

Bergrettung: „Hätte er vermutlich nicht überlebt“

Nach insgesamt 14 Stunden im Einsatz war der junge Deutsche endlich in Sicherheit. Der Pongauer Bezirksleiter Gerhard Kremser fand nach der Rettung deutliche Worte: „Eine weitere Nacht dort oben, bei Schneefall und unter diesen Bedingungen, hätte er vermutlich nicht überlebt. Ein Einsatz, der einmal mehr zeigt, wie schnell aus Selbstüberschätzung, Missachtung von Warnungen und falscher Tourenplanung eine lebensbedrohliche Situation entstehen kann. Bergsteigen bedeutet auch, rechtzeitig umzukehren. Die Berge laufen nicht davon.“ Den beiden Begleitern auf dem Matrashaus riet Ortsstellenleiter Haggenmüller von einem Abstieg über das gefährliche Birgkar ab. Sie wählten schließlich den Normalweg Richtung Arthurhaus. Die Alpinpolizei ermittelt zum Einsatz.